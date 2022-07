Ende des Papierzeitalters: Justiz wird digitaler

Aktenwagen wird es im Landgericht München I weiterhin geben. Nur die neuen Fälle werden ab sofort elektronisch aufgenommen. Doch im größten bayerischen Landgericht gleicht die Einführung der sogenannten E-Akte einer Revolution, denn das Gericht ist zuständig für den Bereich der Landeshauptstadt und den Landkreis München. Der Bund hat gesetzlich vorgegeben, dass die elektronische Gerichtsakte bis 2026 überall eingeführt wird.

Einfacher und kürzer

Die Einführung der elektronischen Akte soll zu einfacheren und kürzeren Verfahren führen, hofft Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Richterinnen und Richter an den bayerischen Gerichten, wo die sogenannte E-Akte bereits eingeführt wurde, können dies bestätigen. Besonders die Funktion "Kopieren" und "Einfügen", also copy and paste, erleichtere die Arbeit erheblich. In einer mehrjährigen Pilotphase wurden schon zehntausende von Verfahren an bayerischen Gerichten auf elektronischem Wege erledigt.

Massenverfahren erleichtert

Das Landgericht München I wurde in den vergangenen Jahren immer öfter mit sogenannten Massenverfahren belastet. Auch hier könnte die Digitalisierung helfen. Gerichtspräsidentin Beatrix Schobel erklärte vor kurzem, dass rund 20 Prozent der neuen Verfahren im Jahr 2020 allein mit dem sogenannten Dieselskandal zu tun hatten. Als Massenverfahren gelten auch die Klagen enttäuschter Anleger des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard oder komplizierte Kartellrechtsverfahren gegen LKW-Hersteller.

Technischer Support ausbaufähig

Die Richterinnen und Richter sind mit ihrer eigenen technischen Ausstattung weitgehend zufrieden. Wenn es allerdings technische Probleme gibt, sei die Hotline immer wieder überfordert, je mehr Kolleginnen und Kollegen mit der E-Akte arbeiten, heißt es vom Bayerischen Richterverein. Und ein Versprechen habe der Justizminister leider auch nicht erfüllt. Dass die Richterinnen und Richter mit Hilfe von Tablets die Akten lesen können.