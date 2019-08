In dem Streit um Mineralwasserrechte für die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH in Treuchtlingen hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen den Antrag der Firma auf eine geplante Fördermengenerhöhung abgelehnt. Das teilte die Stadt Treuchtlingen heute mit. Damit sind die Pläne für die verstärkte Förderung von Tiefengrundwasser aus dem Nagelbergbrunnen in Treuchtlingen endgültig vom Tisch und damit folgt auf das Bürgerbegehren auch kein Bürgerentscheid mehr. Das Bürgerbegehren "Zukunft bewahren – deshalb Stop zum Raubbau am Tiefengrundwasser!" hatte die erforderlichen neun Prozent Beteiligung übertroffen und war für zulässig erklärt worden.

Ablehnungsbescheid jetzt "rechtskräftig"

In der Zwischenzeit wurde jedoch der Antrag mit Bescheid vom 17. Juli 2019 vom Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen als zuständige Stelle abgelehnt. Da die Stadtwerke Treuchtlingen darauf verzichtet haben, Rechtsmittel gegen den Ablehnungsbescheid einzulegen, ist der Bescheid nach Ablauf der Klagefrist somit bestandskräftig. Von dem beantragten Bürgerentscheid sehen die Vertreter des Bürgerbegehrens nun ab, da dieser durch die Ablehnung des Antrags mittlerweile hinfällig ist. Das Treuchtlinger Mineralwasserunternehmen wollte zusätzlich bis zu 300.000 Kubikmeter Tiefengrundwasser pro Jahr aus dem Nagelbergbrunnen in Treuchtlingen entnehmen.

Angst vor "schädlichen Grundwasserveränderungen"

Bislang entnimmt das Treuchtlinger Unternehmen jährlich von dem rund 10.000 Jahre alten Tiefengrundwasser derzeit 250.000 Kubikmeter. Abnehmer für das Mineralwasser sind die Supermarktketten Aldi, Norma, Penny, Netto und Edeka.

Mit der geplanten Entnahme von 550.000 Kubikmeter hätte sich die Meng mehr als verdoppelt. Fachleute befürchteten durch die Mehrentnahme "schädliche Grundwasserveränderungen", die die öffentliche Grundwasserversorgung gefährden könnten, heißt es in dem im Juli veröffentlichten Bescheid des Landtratsamtes. Landrat Gerhard Wägemann (CSU) berief sich dabei auf die Einschätzung des bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Dieses hatte darauf hingewiesen, dass die mit der Wasserförderung verbundenen geänderten Druckverhältnisse im Boden dazu führen könnten, das sich wasserschädliche Stoffe im Gestein lösten.

Grundwasserspiegel bereits um 15 Meter gesunken

Auch mit Blick auf den Klimawandel könne eine Tiefengrundwasserentnahme in dem von dem Wasserabfüller beantragten Umfang nicht genehmigt werden, begründete Landratsamtsmitarbeiter Marius Mauerer die ablehnende Haltung der Kreisbehörde. "Seit 1996 ist der Grundwasserspiegel durch Wasserentnahme bereits um 15 Meter gesunken. Durch den Klimawandel ist eine weitere Absenkung zu erwarten", gab Mauerer zu bedenken. "Und im Zweifelsfall hat die öffentliche Wasserversorgung Vorrang", sagte Landrat Wägemann.

Kampf ums Wasser geht andernorts weiter

Doch die Schrumpfung der Grundwasservorkommen in Teilen Frankens könnte künftig auch die kommunalen Wasserversorger treffen. In etlichen Regionen stünden in den kommenden Jahren neue Verhandlungen über Wasserrechte an. "Da wird bei den Bedarfsnachweisen der Kommunen künftig sicherlich genauer nachgefragt und geschaut, ob Wasser tatsächlich in der beantragten Menge gebraucht wird", sagte Wägemann.

Geschäfte mit Wasser weltweit in der Kritik

Immer wieder geraten Firmen, die mit Mineralwasser handeln, in die Kritik. 2013 hatte der Dokumentarfilm "Wem gehört das Wasser?" die Trinkwasser-Strategie des Konzerns Nestlé publik gemacht. Der Konzern konterte daraufhin: "Wir nehmen niemandem das Wasser weg, sondern respektieren das Menschenrecht auf Wasser" und verwies auf ein Statement auf seiner Website.

Wasser in Flaschen sei seit jeher ein privates Angebot und stehe nicht im Konflikt mit öffentlicher Wasserversorgung, so die Meinung von Nestlé. In Frankreich streitet sich Nestlé aktuell in Vittel um die Nutzung der Grundwasserquelle "Bonne Source" (zu deutsch "gute Quelle"). Wie die Zeitung "Schweizer Bauer" berichtet, hat sich bereits die französische Antikorruptionsorganisation Anticor eingeschaltet. Dabei gehe es um die lokale Wasserkommission von Vittel, die Nestlé trotz einer Überbeanspruchung der Quelle weiterhin das Abpumpen von Wasser erlauben wolle.