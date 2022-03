Ende des Leerstands? Wenn Berliner in Fichtelberg anfragen

Marie Grieshammer und Sebastian Voit (CSU) stehen vor einem zweistöckigen langgezogenen Backsteinbau. Das mehr als 100 Jahre alte Haus war früher einmal das Wohnhaus für die Arbeiter aus der nahen Glasschmelze in Fichtelberg. Für die Leerstandsmanagerin des Landkreises Bayreuth und den Bürgermeister der Gemeinde ist das Haus genau so ein Objekt, mit dem sie Menschen von außerhalb zum Umzug nach Fichtelberg bewegen könnten: Groß, solide gebaut, innen gut in Schuss, biete es Möglichkeiten für großzügige Wohnungen, ebenso wie für eine Firma.

Standortfaktor Fichtelgebirge: Glasfaser-Internet

Das Haus gehört der Gemeinde Fichtelberg, die nun jemanden sucht, der wieder Leben in die Bude bringt. Es wäre hier Platz für ein Startup, eine Agentur, einen Mediendesigner oder auch einen Handwerksbetrieb. Vorstellen kann sich Bürgermeister Voit da viel. Die Pluspunkte aus seiner Sicht sind die niedrigen Kosten, im Vergleich zu einem städtischen Ballungsgebiet, vor allem aber haben sie hier demnächst ein Glasfasernetz bis an die Haustür. Das leistungsfähige Internet in Fichtelberg würde solche Immobilien besonders interessant machen, gerade für Menschen, bei denen Wohn- und Arbeitsort nicht identisch sein müssen.

Baukompass soll leerstehenden Gebäuden entgegenwirken

Solchen Leuten will Leerstandmanagerin Marie Grieshammer einen Umzug oder einen Immobilienkauf auf dem Land nahebringen. Zusammen mit ihrer Kollegin aus dem Landkreis Hof hat sie einen sogenannten Sanierungs- und Baukompass erstellt. Der soll die ersten Schritte erleichtern, einen Überblick über die Möglichkeiten geben – von der energetischen Sanierung über rechtliche Fragen bis hin zu Fördergeldern. Dieser Kompass liegt nun in vielen oberfränkischen Gemeinden kostenlos aus.

Weniger Neubau, mehr Sanierung

Der Wegzug der Jüngeren war für viele Dörfer und Städte in Nordostbayern über Jahrzehnte ein Problem. Immer mehr Häuser standen leer, Geschäfte wurden aufgegeben, Betriebe machten dicht. In Fichtelberg boten Teile der Bayreuther und der Gablonzer Straße mitten im Ort mit leeren Geschäften ein teilweise trostloses Bild. Das ändert sich gerade. Allein in diesem Jahr konnten bereits drei sanierungsbedürftige Objekte neu vergeben werden.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Sanierung der Häuser vor Ort. Einen Neubau soll es nur geben, wenn die vorhandene Bausubstanz nicht mehr zu retten ist. Vor allem soll durch die Sanierung auch der Flächenfraß eingedämmt werden, sagt Marie Grieshammer. Elf Hektar würden jeden Tag in Bayern zubetoniert. Also weniger Neubaugebiete, dafür mehr Wiederbelebung innerorts.

Trendwende durch Corona: Großstädter Interesse an Fichtelberg

Die Pandemie habe vor allem jüngere Menschen aufs Land getrieben, beobachtet Bürgermeister Voit. Er bekomme immer wieder Anfragen von Menschen aus Berlin oder München, die sich nach Immobilien in seiner Gemeinde erkundigen. Für diese Kundschaft habe er stets ein offenes Ohr, denn er wünscht sich, dass seine Gemeinde wieder mehr belebt wird. Der gelernte IT-Fachmann weiß um die Bedürfnisse der mobilen Arbeitswelt: Wohnen und Arbeiten in Fichtelberg – über das Netz mit der Welt verbunden sein. Dazu die Natur im Fichtelgebirge und der vielzitierte Freiraum sowohl für die berufliche Verwirklichung, als auch für die Freizeit. Und es sind tatsächlich auch Familien mit Kindern, die sich für Oberfranken interessieren.

Oberfranken will Kapazitäten bündeln

In den Landkreisen Wunsiedel, Hof und Bayreuth sowie in den Städten Hof und Bayreuth haben sie das auch erkannt und wollen gemeinsam gegen den Leerstand vorgehen. Also weg vom Kirchturmdenken, wie der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) berichtet. Die Region Oberfranken könne sich nur gemeinsam gegen andere starke bayerische Bezirke wie Oberbayern behaupten. Deswegen hätten sie ihre Zusammenarbeit auf der Chefebene verstärkt, besonders aber auf der Arbeitsebene.

Die Leerstandsmanagerin Marie Grieshammer ist in stetem Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten. Dabei gehen das Leerstandsmanagement und die vom Landkreis Wunsiedel angestoßene Kampagne "Freiraum für Macher" ineinander über. Das gemeinsame Ziel ist, wieder mehr Menschen in Oberfranken anzusiedeln.

Ohne Menschen stirbt das Dorf

Das eine zieht das andere nach sich. Kommen wieder Leute in den Ort, kommen auch Ärzte, Apotheken, Geschäfte und Wirtshäuser – oder umgekehrt: Die Leute ziehen dorthin, wo es bereits eine gemeindliche Infrastruktur gibt. Sebastian Voit freut sich, dass in seinem Ort demnächst wieder eine Eisdiele aufmacht, vor allem aber, dass sich ein Seniorenheim ansiedeln wird. Das sei wichtig für Fichtelberg, denn es gebe keine entsprechenden Einrichtungen in der nächsten Nähe. So können auch die Älteren hier bleiben. Und außerdem würden noch 70 Arbeitsplätze geschaffen.

Reaktivierte Brauerei soll Aushängeschild werden

Sebastian Voits Traum wäre die Wiederbelebung der ehemaligen Brauerei mitten im Ort. Die habe noch Braurecht und eigene Quellen. Hier könnte sich jemand selbst verwirklichen, zumal regionales, handgemachtes Bier im Trend liege. Da würde auch Marie Grieshammer gerne andocken. Das wäre eine tolle Machergeschichte, die sich über die sozialen Kanäle verbreiten lasse und die Möglichkeiten einer Landgemeinde wie Fichtelberg zeigen könne.