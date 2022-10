Gletscher am Ende: Experten ziehen vom Südlichen Schneeferner ab

Kaiserwetter auf der Zugspitze. Strahlend blauer Himmel und strahlend weißer Neuschnee. Doch der Schein trügt: Unter dem ersten Schnee liegt die Wahrheit. Noch vor wenigen Tagen hat es auf der Zugspitze wie in einer Mondlandschaft ausgesehen. Die Gletscherschmelze hat im zurückliegenden Sommer extrem zugenommen. Die Wissenschaftler sind alarmiert und haben Mitte September Georadar Messungen auf der Zugspitze durchgeführt. Auf dem Südlichen Schneeferner werden es die letzten Messungen gewesen sein, nach genau 130 Jahren. Denn die Ergebnisse waren fatal.

Südlicher Schneeferner verliert Status als Gletscher

Die Dicke des Eises nahm demnach in weiten Bereichen deutlich ab und erreicht an den meisten Stellen nicht einmal mehr zwei Meter. Selbst an der tiefsten Stelle sei das Eis inzwischen weniger als sechs Meter dick, im Vergleich zu etwa zehn Metern 2018 bei der letzten Messung. Zugleich habe sich die Gletscherfläche seitdem auf weniger als einen Hektar halbiert. Die Wissenschaftler, die sich mit Schnee und Eis beschäftigen, die sogenannten Glaziologen, sprechen im Fall des Südlichen Schneeferners schon länger von Toteis. So bezeichnen die Forscher Gletschereis, das mit dem aktiven Gletscher nicht mehr verbunden ist, sich infolgedessen auch nicht mehr bewegt und meist mit Sedimenten bedeckt ist. Deswegen schaltet die Akademie jetzt die Geräte ab und beendet eine lange Ära.

Bereits 1892 wurden die ersten Vermessungen vorgenommenen, doch jetzt mache es keinen Sinn mehr und in ein bis zwei Jahren gebe es sowieso nichts mehr zu messen, so Professor Wilfried Hagg von der Hochschule München. Dann sei auch der letzte Eisrest am südlichen Schneeferner verschwunden.