Ende des 9-Euro-Tickets: Ticketpreise wieder auf altem Niveau

Wenn es nach vielen Nutzerinnen und Nutzern des 9-Euro-Tickets ginge, dann könnte das Angebot des Bundes gut und gerne weitergehen. "Ich hab’s überall genutzt", erklärt ein junger Mann, der einer Bushaltestelle in der Regensburger Innenstadt sitzt. Was er jetzt macht, wenn das 9-Euro-Ticket endet? Sich ein Tagesticket kaufen, "ich kann ja nicht Schwarzfahren." So geht es vielen Menschen, die das 9-Euro-Ticket genutzt haben. Für sie geht es zurück zur Normalität, zurück zum Wochenticket, zurück ins Auto, zurück aufs Fahrrad. Denn ein Folgeangebot gibt es vom Bund nicht. Aber wie schaut es aus bei den Verkehrsbünden?

Stichprobe ergibt: keine Nachfolgeangebote

Wer auf weiterhin günstigeren Nahverkehr gehofft hat, der oder die wird wohl enttäuscht. Zumindest der Regensburger Verkehrsbund (RVV), der Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) und der Landshuter Verkehrsbund (LAVV) planen keine eigenmächtigen Schritte, ihr Angebot weiterhin vergünstigt anzubieten. Wer sich ab Donnerstag in den Tarifverbünden eine Fahrkarte kauft, zahlt genauso viel wie im Mai.

Tariferhöhungen zum Jahreswechsel

Erst zum Jahreswechsel hatten Verkehrsbünde in Bayern ihre Tarife teilweise erhöht, auch in Niederbayern und der Oberpfalz. Beim RVV, der mit seinem Angebot den öffentlichen Nahverkehr in der südlichen und mittleren Oberpfalz und in Teilen Niederbayerns organisiert, wird derweil über eine mögliche nächste Tariferhöhung zum Jahreswechsel diskutiert. Als Grund gibt der RVV gestiegene Personal- und Energiekosten an. Eine Entscheidung steht Ende Oktober an. Andernorts in Bayern stehen noch in diesem Jahr Tariferhöhungen im ÖPNV an.

Fahrgäste nutzen Angebot ausgiebig

Das 9-Euro-Ticket haben die Menschen auch in der Verbundgebieten des RVV, des LAVV und der ZNAS intensiv genutzt, wie die die Verkehrsbünde auf Anfrage mitteilten. Mancherorts sorgte die hohe Resonanz für überfüllte Züge, so zum Beispiel beim RVV. Anders im Raum Landshut: Die Kapazitäten hätten hier ausgereicht, so LAVV-Geschäftsführer Christoph Häusler.

9-Euro-Ticket, ein "Strohfeuer"

Das 9-Euro-Ticket ist für Christoph Häusler vom LAVV eine zweischneidige Geschichte. Zum einen freut es ihn, dass so viele Menschen die Angebote des Landshuter Verkehrsbundes nutzten. Doch nun ist es vorbei mit dem besonders günstigen Nahverkehr. Ein "Strohfeuer" sei das 9-Euro-Ticket gewesen, so Häusler. Alles geht zurück zur Normalität.

LAVV: Geld hätte gezielt investiert werden können

Das viele Geld für das 9-Euro-Ticket, es hätte auch in die einzelnen Verkehrsbünde investiert werden können, meint Häusler. "Es braucht ein anständiges Grundangebot." Vielerorts im Verbundgebiet des LAVV bestehe der einzige ÖPNV aus den Schulbussen. "Wenn ich keinen Bus habe, der mich zum Hauptbahnhof bringt, kann ich auch keinen Zug nach München nehmen", so Häusler.

So geht es auch dem jungen Mann, der mit seiner Freundin gerade durch die Regensburger Innenstadt spaziert. Er komme vom Land. Für den öffentlichen Nahverkehr habe er das 9-Euro-Ticket leider nicht benutzt, "weil ich keine Anbindung gehabt habe". Trotzdem werde er in Zukunft Zugfahrer: "Aber das liegt daran, dass ich jetzt umgezogen bin, nicht am 9-Euro-Ticket." Und seine Freundin: Sie pendelt weiter mit dem Auto zur Arbeit.

