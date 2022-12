Ende der Reise: Polizei kassiert Nandu ein

Die Münchner Polizei hat einen großen exotischen Vogel beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. Der Besitzer war mit dem Strauss-ähnlichen Nandu Anfang der Woche in der Stadt spazierend gesichtet worden und hatte - auch im Netz - viel Aufmerksamkeit erregt.

Ein Video, in dem Mann und Vogel sogar in der U-Bahn-Station Fraunhoferstraße stehen und versuchen, in die U-Bahn zu steigen, ging auf TikTok viral. In dem achtsekündigen Video will der Mann den Nandu in die U-Bahn schieben, Passanten scheinen von dem Vorgang irritiert. Das Video hat mittlerweile mehr als 20.000 Likes.

Polizei: Keine artgerechte Haltung

Die Polizei beruft sich bei der Ingewahrsamnahme des Vogels auf das deutsche Tierschutzgesetz. Der Nandu sei nicht artgerecht gehalten worden, so ein Sprecher. Im Tierheim wartet er jetzt auf eine andere Unterbringung.

Der Vogel und sein slowenischer Besitzer bereisten laut Medienberichten verschiedene Städte Europas und waren dabei auch zuvor schon in München. Wie der Münchner Merkur berichtet, zeigte der Nandu seinem Besitzer angeblich immer durch Schnabel-Picken auf einer Europa-Karte, wo die Reise als nächstes hingehen sollte.

Nandus: Vom Aussterben bedroht

Nandus sind - wie der afrikanische Vogel Strauss oder der australische Emu - flugunfähige Vögel und leben im östlichen Südamerika. Dort sind die bis zu 1,40 Meter großen Tiere vom Aussterben bedroht.