Ende der Pfingstferien – Staus und dichter Verkehr

Wer vor zwei Wochen in den Pfingsturlaub gefahren ist, brauchte Geduld. Auf der Brennerautobahn dauerte es über drei Stunden länger, auf der Tauernautobahn sogar fünf. Im Bundesland Salzburg bildete sich in Fahrtrichtung Süden laut ORF ein über 45 Kilometer langer Stau, der Rückstau reichte bis auf die bayerische A8 bei Neukirchen.

Stau auf der A8 und der A7

Die Rückfahrt zum Ferienende scheint entspannter zu verlaufen. Zwar kam es erneut zu dichtem Verkehr, aber die Staus waren am letzten Tag der Ferien nicht ganz so lang wie zum Ferienstart. Zum Beispiel stauten sich auf der A8 Salzburg Richtung München am Mittag zwischen Frasdorf und dem Irschenberg die Autos auf einer Länge von rund 20 Kilometern. Auch von der A7 Füssen Richtung Ulm wurde zwischen Altenstadt an der Iller und Vöhringen am frühen Nachmittag ein 14 Kilometer langer Stau gemeldet.

Parkplätze am Eibsee voll

Offenbar nutzten viele das Sommerwetter mit Temperaturen über 30 Grad auch für einen Ausflug. Aufgrund des hohen Besucherandranges wurde am Mittag die Eibseestraße komplett gesperrt. Die Parkplätze am Eibsee (sowohl Zugspitze als auch zum Eibsee) konnten nicht mehr angefahren werden. Es wurde empfohlen, in Garmisch-Partenkirchen dem Parkleitsystem zum Parkplatz P23 (Kreuzeck- und Alpspitzbahn) zu folgen. Von dem Parkplatz bestand die Möglichkeit, mit der Zahnradbahn (Zugspitzbahn) zum Eibsee zu fahren. Dort besteht dann eine Umsteigemöglichkeit zur Seilbahn auf die Zugspitze.

Behinderung auf Zugstrecke zwischen Rosenheim und Kufstein

Zudem kam es auf der Zugstrecke zwischen Rosenheim und dem österreichischen Kufstein am Sonntag zu Behinderungen. Der Streckenabschnitt war wegen eines Oberleitungsschadens am Morgen komplett gesperrt. Am späten Vormittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Aufgrund des Feiertags Fronleichnam am vergangenen Donnerstag und dem folgenden Brückentag hatten viele die Gelegenheit für einen Kurzurlaub genutzt. Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie Teile Sachsens und Thüringens haben an Fronleichnam arbeitsfrei. Hinzu kommt, dass in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien enden.

Mit Informationen von dpa