Ende der Mohnblumen-Installation am Königsplatz

Die 3.000 Mohnblumen am Königsplatz sind verblüht. Die Installation "Never again" des Nürnberger Künstlers Walter Kuhn ist zu Ende. Es war eine der erfolgreichsten Kunstaktionen im öffentlichen Raum.

Weltweite Aufmerksamkeit

Die Bilder der roten Mohnblumen gingen um die Welt. Gäste aus dem Ausland reisten gezielt nach München, um die Blumen aus Kunstseide auf dem Königsplatz zu sehen. Menschen kamen zwischen den hüfthohen Blumen ins Gespräch.

Anlass: das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren

Den ganzen November über haben die Mohnblumenfelder auf dem ehemaligen Aufmarschplatz der Nazis zehntausende Besucher angelockt. Die Mohnblume als "Mahnblume" – und als Symbol des Friedens. Das ist die Botschaft Kuhns.

Wer will, kann sich eine Blume abholen

Heute und morgen werden die roten Blumen abgebaut und einzeln verkauft. Einige Exemplare wandern in das Campendonk Museum in Penzberg. Interessenten können heute und morgen von 10 bis 19 Uhr die Mohnblumen abholen.