Intensivmediziner warnt: "Maskenablegen kommt zu früh"

An vielen Orten muss man seit dem Wochenende in Bayern keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Die Maskenpflicht entfällt in Schulen, öffentlichen Innenräumen sowie im Handel, also etwa im Supermarkt. Der Leiter der Abteilung Intensivmedizin am Klinikum Nürnberg, Prof. Stefan John, zeigte sich im Gespräch mit dem BR besorgt darüber. Er sagte: "Wir denken, dass es einfach noch zu früh ist, die Maskenpflicht jetzt abzuschaffen."

Viele Ausfälle: Lage im Klinikum Nürnberg kritisch

Die Lage im Klinikum Nürnberg sei "sehr, sehr angespannt" wegen der hohen Personalausfälle, damit sei derzeit die Versorgung der Patienten in allen Klinikbereichen gefährdet.

Zwar habe man es bei Covid-19 inzwischen mit einer "ganz anderen Erkrankung zu tun", als noch vor einigen Monaten, die eher mit einem schweren grippalen Infekt zu vergleichen sei. Dementsprechend würden derzeit kaum Corona-Patienten "wegen Corona" behandelt, aber es kämen sehr viele Patienten "mit Corona". Diese müssten isoliert behandelt werden und das "bedeutet einen viel höheren Aufwand für uns", so John.

Er begrüße deshalb eine Kampagne der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, die zum freiwilligen Tragen von Masken aufruft: "Das Problem ist, dass wenn viele Menschen gleichzeitig erkranken, die kritische Infrastruktur ausfällt, nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch woanders, und das bereitet uns große Sorgen."

Einzelhandel in Fürth: Viele tragen weiterhin Maske

Beim Blick auf den Einzelhandel in der Fürther Innenstadt ließ sich am Montagvormittag feststellen, dass viele beim Einkaufen weiterhin Maske tragen. Den meisten kommt angesichts der hohen Inzidenzen das Ende der Maskenpflicht zu früh. "Unverantwortlich", sagt eine Passantin. Sie habe einen kranken Ehemann zuhause und trage weiterhin Maske, um sich selbst und ihn zu schützen. Ein anderer Passant vermutet hinter dem Ende der Maskenpflicht politischen Populismus: "Die Situation ist nicht so, dass man sich jetzt entspannen könnte. Ich bin sehr gespannt, ob das gut geht. Mir gefällt es nicht."

Maske runter: Geduld einiger Menschen am Ende

Andere verzichten derweil auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes beim Einkauf. Ein Pärchen sagt ehrlich: "Wir haben nach zwei Jahren einfach genug, es reicht." Jeder habe ein Impfangebot erhalten. Wer es nicht genutzt hat, habe Pech gehabt. "Wir sind geimpft und das reicht uns", sagt das junge Paar. Ein schon etwas älteres Paar setzt die Maske flexibel ein. Die Frau sagt: "Wenn irgendwo Menschenmassen sind, dann setze ich meine Maske auf. Die habe ich immer dabei. Aber wenn ich Abstand halten kann, brauche ich sie nicht." Ihr Mann ergänzt: "Für mich ist Corona nur noch wie eine Grippe. Da mache ich mir keine Sorgen."

Sorge im Einzelhandel: Angestellte tragen das Risiko

Sorgen machen sich allerdings so manche Angestellte im Einzelhandel. Eine Verkäuferin in der Fürther Innenstadt sagte dem BR, sie hätte ein unwohles Gefühl und hoffe, dass viele Kunden der Empfehlung der bayerischen Staatsregierung folgen und weiterhin Maske tragen.

Ihr Hausrecht nutzen und eine Maskenpflicht im Laden durchsetzen möchten nur die wenigsten. Eine Ladenbetreiberin in einem Fürther Einkaufszentrum sagte im Gespräch mit dem BR, sie könne es sich nicht leisten: "Im Einzelhandel ist es eh schon schwierig, wir sind auf jeden Kunden angewiesen. Da wollen wir niemanden vertreiben. Wir hoffen einfach auf den gesunden Menschenverstand, dass die Leute weiterhin Maske tragen." Sie trage auf jeden Fall weiterhin Maske, schon allein, um sich selbst und ihre Familie zu schützen. "Man sieht es den Leuten ja nicht unbedingt an, ob sie Corona haben. Und ich will mich auf keinen Fall anstecken."