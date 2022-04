Ende der Maskenpflicht - ein Stimmungsbild aus Lindau

Ende der Maskenpflicht. Wie werden die Menschen sich verhalten, nach zwei langen und manchmal anstrengenden Jahren? Lassen sie die Masken fallen oder tragen sie sie freiwillig weiter? In Lindau sind jedenfalls einige froh, nicht mehr mit Maske in die Läden zu müssen. Auch eine Verkäuferin in einem Cafe in Lindau atmet auf und durch. Endlich, sagt sie, braucht es keine Masken mehr für Verkäufer und Kunden.

Hausrecht: In einer Apotheke bleibt es bei der Maskenpflicht

Es ist ein Stück Eigenverantwortung und die eigene Entscheidung, die nun bei den Menschen selbst liegt. Und wer sich sicher und besser fühlt mit Maske, der geht lieber mit als ohne. Auch in einer Lindauer Apotheke bleibt es bei der Maske. Der Apotheker hat in seinem Laden das Hausrecht, das darf übrigens jeder Geschäftsinhaber ausüben. In Apotheken gehen ja auch Corona-Positive rein, um sich testen zu lassen oder einen Test zu kaufen. Dem Apotheker jedenfalls ging das mit dem Ende der Maskenpflicht zu schnell. Ob die Diskussionen zu diesem Thema jetzt weniger werden, bleibt abzuwarten.

