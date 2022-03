Ende der Homeoffice-Pflicht – nicht alle Firmen machen mit

Mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht könnten viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder in die Büros der Unternehmen zurückkehren. Aber, was vor noch nicht all zu langer Zeit als völlig logisch erschien, ist in vielen Firmen derzeit kein Thema. Warum und wie die Corona-Pandemie noch den Firmenalltag beeinflusst, zeigen Beispiele aus dem Großraum Nürnberg, wie eine Werbeagentur in Erlangen.

Inzidenzen hoch – Angst vor Ansteckung, vor allem bei Mitarbeitern mit Kindern

Das Foyer erinnert an den Eingang eines Wellness-Hotels. Holz- und Teppichböden, gedämmtes Licht, an den Wänden hängen Pflanzen und überall gibt es Sitznischen, die zum Ausruhen einladen. Dazu eine kleine Küche mit Kaffeemaschine, einer Schale mit Süßigkeiten sowie einem Wasserhahn, der auch Mineralwasser ausgeben kann. Dahinter moderne Büroräume, höhenverstellbare Schreibtische, kleine, separate Besprechungszimmer und sogar ein eigener Ruheraum – also eigentlich alles, um hier gerne zu arbeiten.

Doch gerade mal zehn Prozent der rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Arbeit in die Büroräume gekommen, erzählt der Geschäftsführer und Gründer der Agentur "Spirit Link" in Erlangen, Markus Hanauer. Das hat einen Grund, sagt er: "Wir haben viele Leute mit jungen Kindern, es ist einfach die Ansteckung gerade hoch. Wir haben auch noch Leute, die Angst haben und deshalb sagen wir gerade, jeder entscheidet selbst." Die neuen Räume hat das Unternehmen zum Beginn der Pandemie im Jahr 2020 bezogen. Das bedeutet, viele der Agentur-Mitarbeiter kennen diese noch gar nicht, sagt Hanauer:

Viele Mitarbeitende weiterhin im Homeoffice

Zwar wäre er als Arbeitgeber gesetzlich in der Lage, die Beschäftigten wieder ins Büro zu holen, doch das will der Agentur-Chef nicht. Er setzt auf die Freiwilligkeit seiner Beschäftigten. Einer von ihnen ist Hajo Hoffmann. Er kümmert sich um digitale Projekte der Kunden. Hoffmann ist immer wieder gerne in den neuen Büroräumen, auch während der Homeoffice-Pflicht: "Die sind in der Nähe von meinem Wohnort und leer. Wir waren nicht überfüllt", erzählt er. Aus epidemiologischer Sicht war es deshalb für ihn in Ordnung, im Büro zu arbeiten.

Ideen entwickeln – gemeinsam im Büro

Auch Julia Heitland, Beraterin für Marketing bei Agentur, ist gerne im Büro. Einige aus ihrem Team würden aus Angst vor einer Infektion nach wie vor von zuhause aus arbeiten. Die Beraterin hofft aber, dass bald wieder einige der Kollegen und Kolleginnen zurück ins Büro kommen: "Wenn wir zum Beispiel Brainstormings machen, in einem Raum sitzen und Ideen spinnen, ist es viel besser, wenn man sich gemeinsam in einem Raum begegnet und auch die Gestik und die Mimik von Menschen sieht."

Firmen lassen Mitarbeitende im Homeoffice

Ähnlich wie die Agentur in Erlangen setzen auch einige andere Firmen aus der Region auf die Freiwilligkeit ihrer Beschäftigten. So auch die Datev in Nürnberg. Solange es die Tätigkeit erlaubt, sei es die freie Entscheidung der einzelnen Mitarbeiter in Abstimmung mit ihren Kollegen- und Kolleginnen, im Homeoffice zu bleiben, teilt ein Sprecher mit. Bei Siemens in Erlangen sollen die Beschäftigten weiterhin von daheim aus arbeiten können. Es werde das bewährte Hygiene- und Schutzkonzept bis auf Weiteres beibehalten. Außerdem sollte auch die Möglichkeit von Homeoffice weiterhin genutzt werden können, teilt ein Unternehmenssprecher mit.

Hoffen auf den Frühling

Agentur-Manager Markus Hanauer hofft dagegen, dass die Inzidenzwerte bis zum Mai wieder sinken und sich seine Agentur-Räume wieder mit Leben füllen. "Ich merke: Wir brauchen das für die Gemeinschaft und auch für die Integration unserer neuen Kollegen."