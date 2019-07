Ende der Hitze: Schwere Gewitter in Bayern ab Nachmittag

Die Hitzewelle verabschiedet sich mit Blitz und Donner. Auf die Temperaturen weit über 30 Grad der letzten Tage folgen jetzt in Bayern schwere Gewitter.

Lokale Unwetter mit Hagel und Sturmböen

"Ab dem frühen Nachmittag ist vor allem in der Mitte - südliches Mittelfranken und südliche Oberpfalz - und im Süden Bayerns - Schwaben, Ober- und Niederbayern - die Gefahr von lokalen Unwettern groß", sagt BR-Wetterexperte Christian Lorenz. Örtlich könne es zu Hagel mit Korngrößen bis zu fünf Zentimetern kommen, Starkregen und Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern drohen. Die Unwetter könnten dabei ähnliche Ausmaße wie am Pfingstmontag haben. "Dabei wird es mit 28 bis 32 Grad vielerorts schwül-warm bis heiß", so Lorenz' Vorhersage.

Zur Wochenmitte ist vorerst Schluss mit der Hitze

"Mittwoch bis zum Wochenende stellt sich verbreitet sonniges Wetter in Bayern ein, vor allem Mittwoch und Donnerstag gibt es vielerorts sogar ungetrübten Sonnenschein", sagt der BR-Wetterexperte. "Einzelne Schauer oder Gewitter sind am ehesten in und an den Alpen möglich." Die Temperaturen werden dabei angenehmer als am Wochenende sein – im Schnitt sollen sie bei 25, 26 Grad liegen.

Juni 2019 knackt alle bisherigen Hitze-Rekorde

Der Rekordmonat Juni endete mit einem weiteren Temperatur-Höchstwert: Gegen 18 Uhr wurden am Sonntag im unterfränkischen Kahl am Main 38,4 Grad gemessen - der bayerische Höchstwert an diesem Tag. Damit ist der Rekord vom letzten Mittwoch erneut geknackt worden. Da hatte es 38,1 Grad im mittelfränkischen Möhrendorf. Insgesamt wurden an 14 Messstellen bisherige Rekorde eingestellt oder übertroffen. "Das ist umso bemerkenswerter, als die Beobachtungsreihe bei etlichen Stationen Jahrzehnte, bei manchen mehr als 60 Jahre zurückreicht", erklärt BR-Meteorologe Michael Sachweh.

Tausende Fahrer schmoren in der Hitze auf A3

Während viele Bewohner Bayerns an den Seen nach Abkühlung suchten, wurde die extreme Hitze für andere zur Tortur. Besonders für Autofahrer auf der A3 in Franken: Wegen mehrerer Verkehrsunfälle mussten am gestrigen Sonntag Tausende Verkehrsteilnehmer im Stau ausharren - und das bei weit über 30 Grad. Über mehrere Stunden kamen bis zu 3.000 Autos nicht vom Fleck. Einsatzkräfte verteilten Getränke.

Waldbrand bei Böbing - komplizierte Löscharbeiten

Seit Sonntag Nachmittag brennt ein schwer zugänglicher Wald zwischen Böbing und Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau). Nach ersten Informationen haben rund 10.000 Quadratmeter im Wald Feuer gefangen - darunter auch größere Bäume. Da es sich bei der Einsatzstelle um ein steiles, schwer zugängliches Gelände handelt, kann der Brand nur mit Hubschraubern aus der Luft bekämpft werden. Zwei Hubschrauber flogen am Sonntagabend bis zur Dunkelheit um 22 Uhr, seit Montagmorgen werden die Löscharbeiten aus der Luft fortgesetzt. Anscheinend war ein Grillfeuer am Waldrand außer Kontrolle geraten.

Temperaturrekorde in ganz Deutschland

Auch im restlichen Deutschland wurden Temperatur-Rekorde gebrochen. Am Sonntag wurden 39,6 Grad in Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) gemessen. Das Thermometer in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz zeigte 39,3 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Allzeit-Rekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb nach DWD-Angaben unerreicht.