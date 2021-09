Ende der Gratistests: So geht es in der Oberpfalz weiter

Mit den kostenlosen Corona-Tests ist es bald vorbei. Ab dem 11. Oktober müssen viele für beglaubigte Corona-Tests selbst zahlen, die zum Beispiel in Lokalen, fürs Kino oder Konzerte anfallen. Das hatte der Bund bereits im August beschlossen - auch um Druck auf Ungeimpfte zu machen. Was werden die Tests kosten? Wird es dann überhaupt noch so viele Testmöglichkeiten geben? Und überlegen manche jetzt doch, sich lieber impfen zu lassen?

Schlangenbildung vor Testcontainer in Regensburg

An einem Testcontainer am Regensburger Dachauplatz hat sich eine lange Schlange gebildet. An der Teststation der Regensburger Initiative "AlleTesten" herrscht nach wie vor Hochbetrieb. Doch wer glaubt, hier stehen nur Menschen an, die sich nicht impfen lassen wollen, täuscht sich.

"Wir gehen gleich Essen und deswegen mussten wir uns davor noch testen lassen", sagt eine junge Frau, die gemeinsam mit einem Begleiter Schlange steht. Sie selbst sei bereits doppelt geimpft, aber: "Ich bin eben die zwei Wochen noch nicht durch, deswegen."

Viele Getestete bereits doppelt geimpft

Eine Umfrage unter den anstehenden Menschen zeigt: So wie diese junge Frau haben sich erst vor kurzer Zeit viele für die Impfung entschieden. "Dann ist es hoffentlich vorbei mit dem Testen", so ein Mann, der ebenfalls gerade zum Testen ein Stäbchen in die Nase geschoben bekommen hat.

Der 25-jährige Patrick zählt zu den wenigen Ausnahmefällen, die noch nicht doppelt geimpft sind. Doch auch in ihm arbeitet es bereits: "Ich bin gerade im Zwiespalt, ehrlich gesagt - aus Gründen Richtung Finanzen, dass die zukünftigen Tests halt einiges kosten werden. Was gegen die Impfung spricht, ist, dass es keine Langzeitstudien gibt." Ob er sich im Oktober impfen lassen wird? "Das weiß ich noch nicht. Das ist ein Problem von in zwei Wochen", so der 25-Jährige.

Knapp 20 Euro für den Antigenschnelltest

Aber wie viel sollen denn nun die Corona-Tests in Zukunft kosten? Konkrete Angaben gibt es von Alexander Schoeppe. Er ist Initiator der Teststrecke von "AlleTesten": "Wir gehen momentan davon aus, dass wir mit einem Preis von etwa 17,50 Euro bis 19 Euro fahren können. Gegebenenfalls teurer, wenn die Tests nicht mehr so häufig sind. Aber je mehr kommen, desto wirtschaftlicher ist es natürlich und dementsprechend gestaltet sich dann natürlich auch der Preis", so Schoeppe.

Die Kosten für Corona-Tests bei privaten Anbietern bleiben dabei laut Gesundheitsministerium dem freien Markt überlassen. Derzeit vergütet der Staat den Anbietern noch 11,50 Euro für Antigenschnelltests und rund 51 Euro für PCR-Tests. Mit diesen Preisen sei mindestens zu rechnen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Kostenlose Tests für bestimmte Personengruppen

Aber: Nicht alle Menschen müssen ab 11. Oktober für ihren Corona-Test bezahlen. Für bestimmte Personengruppen übernimmt weiterhin der Staat die Kosten. Laut Gesundheitsministerium gehören dazu Personen, für die eine Impfung zu riskant wäre, außerdem Schwangere und Stillende, Kinder und Jugendliche sowie Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte von Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

Die Teststationen von "AlleTesten" in Regensburg sollen zunächst einmal in jedem Fall weiterbetrieben werden. Es gäbe so viele Menschen, die die Tests weiterhin benötigten, sagt Alexander Schoeppe: "Weil sie ihr Impfzertifikat vergessen haben oder Leute, die sich nicht impfen lassen können. Schüler zum Beispiel, unter 13-Jährige."

Viele Testzentren bleiben in Betrieb - mit eingeschränktem Angebot

Auch viele behördliche Testzentren in der Oberpfalz bleiben nach dem 11. Oktober in Betrieb. Mehrere Landratsämter, darunter Tirschenreuth, Regensburg und Schwandorf bestätigten auf Anfrage, dass ihre Testzentren vorerst geöffnet bleiben - Schwandorf zum Beispiel bis Dezember.

An den behördlichen Testzentren, so auch dem Testzentrum der Stadt Regensburg am Dultplatz, bleiben alle Corona-Tests kostenlos. Dafür gilt deren Angebot aber ausschließlich für die vom Gesundheitsamt bestimmten Personengruppen, die für eine kostenlose Testung in Frage kommen.

900 Apotheken in Bayern testen weiterhin

Wer nicht zu diesen Personengruppen gehört, muss zu privaten Testanbietern wechseln, etwa zu Apotheken oder in Testcontainer - und selbst bezahlen. So teilt es das Bayerische Gesundheitsministerium mit.

Laut dem Regensburger Apotheker Josef Kammermeier, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bayerischen Apothekerverbands, bieten rund 900 Apotheken im Freistaat Corona-Tests auch nach dem 11. Oktober an.