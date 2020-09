Ende der Corona-Zwangspause: Bars und Kneipen öffnen wieder

Gleich am ersten Abend der Wiedereröffnung war in der Studentenstadt Erlangen viel los. Auch wenn die strengen Hygieneauflagen in den Bars und Kneipen genauso gelten, wie in den Gaststätten, waren viele Ausgehwillige in der Innenstadt unterwegs. Die Polizei hat am ersten Abend aber keine Verstöße gegen die Auflagen festgestellt.

Barkeeper hinter Plexiglas

Auch in den Bars gilt: Maske tragen bis zum Platz, Getränke dürfen nur im Sitzen konsumiert werden, Plexiglas-Scheiben trennen die Barkeeper von den Gästen, Abstände müssen eingehalten werden. Das heißt nur jeder zweite Hocker darf besetzt sein. Viele Kneipenbesitzer waren deshalb unsicher, ob unter diesen Umständen überhaupt kommt oder sich die Gäste von den hohen Auflagen abschrecken lassen:

"Wir hoffen, dass es angenommen wird, dass die Gäste in die Bar kommen und Cocktails trinken. Es wäre schön, wenn die Atmosphäre annähernd so wäre wie normal - natürlich mit Abständen." Jared Jahnel, Barkeeper ZEN Bar Erlangen

Kneipengänger: "Gefühl von Freiheit"

Der Zuspruch gleich am ersten Abend ist jedenfalls gut. Die meisten Gäste hatten den Barbesuch lange vermisst. Sie sagen, man wolle ja nicht immer was essen beim Ausgehen und es gäbe ihnen ein Gefühl von Freiheit zurück. Selbst wenn sie gleich am Eingang ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung hinterlassen müssen und gesellige Atmosphäre bei ein Meter fünfzig Mindestabstand nur bedingt aufkommt. Getanzt werden darf auch nicht - Clubs und Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen.

Wiedereröffnung lohnt sich nicht für jeden

Am ersten Wochenende machten auch längst nicht alle Bars und Kneipen wieder auf. Vor allem in kleinen Locations lassen sich die Hygieneauflagen oft nur schwer umsetzen. Wo nur sehr wenige Gäste reingelassen werden können, liegen die Ausgaben unter Umständen über den Einnahmen. Manche Kneipenbesitzer müssen deshalb erst durchrechnen, ob sich eine Wiedereröffnung für sie überhaupt lohnt.