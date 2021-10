Ende der Corona-Notlage: Staatsregierung widerspricht Spahn

Das Plädoyer von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für ein Auslaufen der sogenannten epidemische Lage nationaler Tragweite kommt nach Auffassung der bayerischen Staatsregierung viel zu früh. "Die Frage stellt sich jetzt heute noch nicht, weil das ja zunächst einmal noch bis Ende November geht. Also muss man die Lage bis dahin sehr genau beobachten", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann nach einer Kabinettssitzung in München.

Der CSU-Politiker betonte: "Wir sind - was dieses Apodiktische von Herrn Spahn betrifft - zurückhaltend, weil wir nach wie vor den Kurs der Vorsicht und Umsicht verfolgen, weil die Pandemie nicht par ordre du mufti zu Ende ist." Das Coronavirus richte sich nicht nach Beschlüssen von Parlamenten, "sondern nach seiner Natur". Welche Schutzmaßnahmen weiter notwendig, gerechtfertigt und verhältnismäßig seien, müsse man von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig machen.

Spahn für Ende des Ausnahmezustands

Die "epidemische Lage" ist Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Sie muss vom Bundestag festgestellt werden. Spahn hatte sich am Montag bei Beratungen mit seinen Länderkollegen dafür ausgesprochen, die Regelung nicht noch einmal zu verlängern. Damit würde sie am 25. November auslaufen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufe "das Risiko für geimpfte Personen als moderat ein", somit könne angesichts der aktuellen Impfquote die epidemische Lage als bundesweite Ausnahmeregelung auslaufen und beendet werden, wurde Spahn nach Angaben der "Bild"-Zeitung von Teilnehmern zitiert. "Damit wird ein seit dem 28. März 2020 und damit mithin seit fast 19 Monaten bestehender Ausnahmezustand beendet."

Herrmann: Weitreichende Folgen

Laut Bayerns Staatskanzleichef Herrmann gilt es zu bedenken, dass die Entscheidung auf Bundesebene "weitreichende Folgen" hätte. Von der Feststellung der epidemischen Lage hänge beispielsweise die Möglichkeit ab, "ob man auf Basis unserer Verordnungen Regelungen treffen kann zum Schutz der Bevölkerung". Das müsse man berücksichtigen.

Keine Corona-Verordnung mehr erlassen zu können, hätte Herrmann zufolge nicht nur das Ende von Maßnahmen wie der 3G-Regelung für Veranstaltungen in Innenräumen zur Folge. Sondern es beträfe auch "niedrigschwellige Maßnahmen", wie die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die regelmäßigen Corona-Tests an Schulen. "Das muss man sich halt vor Augen halten - ob man diese Konsequenz will." Deswegen sei Bayern "sehr zurückhaltend, was das reine, pauschale Aufheben dieser epidemischen Lage" betreffe.

Herrmann sprach sich dafür aus, zunächst die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens in der zweiten Oktober-Hälfte sowie im November abzuwarten und die Lage genau zu analysieren. "Ich gehe davon aus, dass sich auch die Ministerpräsidentenkonferenz damit beschäftigen wird."

Kommt indirekt der Freedom Day?

Auf die rechtlichen Folgen eines Endes der Corona-Notlage hatte schon am Wochenende auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hingewiesen: "Klar ist: Wenn der Bundestag die epidemische Lage nicht mehr verlängert, dann bedeutet dies wohl das Ende aller Sicherheitsauflagen", sagte Söder der "Welt am Sonntag". Denn nur das Feststellen der epidemischen Lage sei Basis und Rechtsgrundlage für die Infektionsschutzverordnungen der Länder. "Dann hätten wir Ende November indirekt den Freedom Day."

Dagegen geht der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach davon aus, dass zentrale Schutzmaßnahmen auch nach Auslaufen der Notlage fortgeführt werden. "Kein Bundesland wäre so verrückt, bei den derzeitigen Fallzahlen auf Zugangsbeschränkungen für geschlossene Räume zu verzichten oder die Maskenpflicht in Bus und Bahn zu begraben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Zugleich zeigte sich Lauterbach überrascht über den Zeitpunkt von Spahns Aussage. "Wir sind in einer Situation, in der die Fallzahlen zunehmen, der Impffortschritt stagniert und an Schulen in den kalten Monaten deutlich mehr Fälle zu erwarten sind", betonte er. "Niemand weiß aktuell so genau, was wir in den nächsten vier Wochen zu erwarten haben, wie hoch diese Welle noch wird."

FDP-Gesundheitspolitiker für regionale Maßnahmen

Der FDP-Gesundheitsexperte und Infektiologe Andrew Ullmann unterstützte Spahns Forderung. "Wir haben uns als Bundestagsfaktion wiederholt dafür ausgesprochen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen sollte", sagte er dem Deutschlandfunk. Lauterbach wolle Infektionen insgesamt verhindern. Das sei ein hehres Ziel, so Ullmann. "Nur das werden wir nicht hinbekommen, wir werden lernen müssen, mit den Infektionen zu leben."

Zwar gebe es nach wie vor eine Pandemie. Die Lage in Deutschland sei aber eine andere als beispielsweise in Rumänien oder Südamerika. Hierzulande gebe es eine "relativ gute" Impfrate, und eine Überlastung der Krankenhäuser sei "zurzeit überhaupt nicht gegeben". Ullmann sprach sich für regionale Schutzmaßnahmen aus, abhängig vom Infektionsgeschehen und weiteren Faktoren wie der Impfquote und der Hospitalisierungsrate. Wichtig sei es, die dritte Impfung gerade bei vulnerablen Personen zu verstärken.

Der bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Singer kritisierte, die Legitimation für die epidemische Lage sei "schon seit langem mehr als fragwürdig". Nach Meinung seiner Fraktion müssten nach dem Ende dieses Ausnahmezustands auch alle Corona-Maßnahmen unverzüglich enden. Singer betonte: "Es reicht!"

Krankenhausgesellschaft und Patientenschützer uneins

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat keine Bedenken dagegen, die Corona-Notlage auslaufen zu lassen. "Ich kann den Schritt nachvollziehen und halte das auch für unproblematisch", sagte Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß dem RND. Angesichts der hohen Impfquote in Deutschland dürfte es nicht mehr erforderlich sein, dass der Bund über die Länderkompetenzen hinweg Maßnahmen zur Pandemie-Kontrolle beschließe. Auch nach Meinung des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, ist Spahns Ankündigung folgerichtig: "Ab Ende November könnten die staatlichen Corona-Regeln entfallen."

Scharfe Kritik kam dagegen von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Das Ende der Notlage müsse auf Fakten beruhen, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur AFP. Es sei gefährlich, "allein aus fragwürdigem politischen Kalkül die epidemische Lage zu beenden", warnte Brysch. "Schließlich ist die Pandemie nicht vorbei."