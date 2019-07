Ende der Beweisaufnahme im Lehmann-Prozess

Im Korruptions-Prozess gegen Ingolstadts ehemaligen Oberbürgermeister Alfred Lehmann schließt das Landgericht Ingolstadt heute die Beweisaufnahme ab. Die Große Strafkammer hört in dem Korruptionsverfahren noch einmal einen Immobilien-Sachverständigen. Für das Urteil gegen den CSU-Politiker spielt seine Einschätzung eine wichtige Rolle.

Immobilien zu günstig erworben?

Es geht dabei um die Frage, ob Lehmann während seiner Amtszeit als Oberbürgermeister mehrere Immobilien in Ingolstadt zu einem vertretbaren Preis oder deutlich zu günstig erworben hat. Am heutigen, letzten Tag der Beweisaufnahme dreht sich alles um die Frage, ob Lehmann seine Privatwohnung zu einem angemessen Preis gekauft hat. Der Gutachter trat bereits wiederholt in dem Verfahren auf.

Sachverständiger: Immobilienpreis "noch marktüblich"

Anfang Juli hatte der Experte erklärt, dass der von Lehmann gezahlte Preis "nicht auffallend marktunüblich" war. Und weiter: "Man kann noch von einem marktüblichen Preis sprechen". Demzufolge hätte Lehmann für seine Privat-Wohnung auf dem Gelände des ehemaligen alten Krankenhauses in der Ingolstädter Innenstadt eine Summe gezahlt, die keine 20 Prozent unter der marktüblichen Spanne lag.

Erst ab einer Abweichung von 20 Prozent oder mehr kommt Sittenwidrigkeit ins Spiel. Diese Einschätzung wird der Sachverständige wohl auch heute wiederholen und mit neu gerechneten Zahlenmaterial von weiteren Vergleichswohnungen unterlegen.

Anklage: Untreue in einem besonders schweren Fall

Der Prozess läuft bereits seit Anfang März. Lehmann ist angeklagt wegen Bestechlichkeit und Untreue in einem besonders schweren Fall. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, als Amtsträger einen Vorteil für sich dafür angenommen zu haben, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat und dadurch seine Amtspflichten verletzt hat.

Das Verfahren dreht sich um dubiose, private Immobilien-Geschäfte des ehemaligen Rathauschefs, bei denen er auch als Amtsträger involviert war, konkret der Kauf seiner großen Privatwohnung sowie der Erwerb von 16 Studenten-Apartements.

Gab es einen Deal?

Auf der Anklagebank sitzt auch der Bauunternehmer Richard Karl Jofer. Von ihm hat Lehmann 2015 seine Privatwohnung auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses günstig erworben. Zuvor hatte der Bauunternehmer 2013 von einer städtischen Tochter, dem Krankenhauszweckverband, den Zuschlag für ein Baufeld auf dem Krankenhausareal erhalten. Laut Anklage hatten sich Lehmann und Jofer über diesen Deal abgesprochen.

Angeklagte beteuern ihre Unschuld

Auch nach 18 Prozesstagen sind die Positionen der Staatsanwaltschaft und der Angeklagten unverändert. Die Anklage hält ihre Vorwürfe auf Bestechlichkeit und Untreue aufrecht. Lehmann und Jofer beteuern nach wie vor ihre Unschuld.

Prozessbeobachter: "Manches hat ein Gschmäckle"

Prozessbeobachter dieses reinen Indizienprozesses wagen keine Einschätzung, wie das Urteil ausfallen wird. Schließlich hat die Große Strafkammer nur zu prüfen, ob Lehmanns Immobiliengeschäfte strafrechtlich relevant sind. Viele der vorgetragenen Umstände mögen "vielleicht legal sein, aber nicht unbedingt legitim. Manches hat ein Gschmäckle", so die Einschätzung einiger Prozessbeobachter.

Immobilien sehr, sehr günstig erworben

Fakt ist, dass Lehmann bei beiden Immobilien-Deals sehr, sehr günstig gekauft hat und dass er mit dem Bauunternehmer befreundet war. In beiden Geschäften waren städtische Töchter involviert, die Lehmann auch als Amtsträger beeinflussen konnte.

Nachgewiesen wurde im Verfahren auch, dass es beim Zuschlag auf dem Krankenhausareal, auf dem nun Lehmanns Privatwohnung steht, keinen Losentscheid zwischen mehreren Bauunternehmern gab. Das jedoch hatte Lehmanns anfangs so erklärt.

Urteil am 2. August erwartet

Am Dienstag, 30. Juli werden die Plädoyers gehalten. Das Urteil soll am 2. August fallen.