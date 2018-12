Ende der Asylunterkunft in Garmisch rückt näher

Seit 2014 dient die ehemalige General-Abrams-Kaserne der US-Armee in Garmisch-Partenkirchen als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Immer wieder sorgte die Einrichtung, kurz Abrams genannt, für Negativschlagzeilen: Streit zwischen Bewohnern, Polizeirazzien und Einheimische, die sich bedroht fühlen. Jetzt zeichnet sich das Ende des Abrams ab. Allerdings hat Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Schließung an eine bestimmte Bedingung geknüpft.

Herrmanns Bedingung: Bezahlbaren Wohnungen für 100 Menschen

So muss der Markt Garmisch-Partenkirchen bezahlbaren Wohnraum für 100 Menschen schaffen. Rund zwei Drittel der Wohnungen sollen an anerkannte Flüchtlinge gehen, ein Drittel ist für Einheimische mit geringem Einkommen geplant. Erst dann werde die Erstaufnahmeeinrichtung geschlossen, lautet die Vorgabe des Innenministeriums. Im Gegenzug könnte die sogenannte Säule 1 des Wohnungspaktes Bayern greifen. Dann würde der Freistaat den Bau der Wohnungen mit Geld aus dem Sofortprogramm bezuschussen. Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer (SPD) freute sich in ihrer ersten Reaktion, dass ein absehbares Ende des Abrams-Komplexes in Sicht gerückt sei.

Brandbrief der Bürgermeisterin sorgte bundesweit für Schlagzeilen

Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise war die ehemalige Kaserne ein Asyl-Hotspot. Zeitweise waren weit mehr als 300 Flüchtlinge – fast ausschließlich aus Krisen- und Kriegsgebieten – im Abrams untergebracht. Deutschlandweit für Aufsehen sorgte ein Brandbrief der Bürgermeisterin an die Regierung von Oberbayern. Darin sorgte Meierhofer sich um die öffentliche Sicherheit und befürchtete einen Imageschaden für den Tourismusort.

Mittlerweile ist es zwar ruhiger geworden. Trotzdem werden viele durchatmen, wenn die Einrichtung für immer die Pforten schließt. Doch zuvor muss erst einmal ein geeignetes Grundstück für die neuen Sozialwohnungen gefunden werden.