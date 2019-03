Empörung in Kiefersfelden über Müll und Dreck im Inn

In Tirol wird Schnee zur Entsorgung einfach in den Inn gekippt - ganz legal: Dort gibt es sogar einen Leitfaden für die sogenannte Räumschnee-Einbringung in Gewässer.

Verunreinigter Räumschnee darf nicht in den Fluss

Darin ist unter anderem geregelt, dass der Schnee nur an dafür vorgesehenen Stellen im Gewässer landen darf. Auch ist das nur innerhalb von 48 Stunden nach dem Schneefall erlaubt. Außerdem muss der Schnee sauber sein - "keine augenscheinlichen Verunreinigungen des Räumschnees" wie Splitt oder Müll dürfen ins Wasser gekippt werden. Martin Krumschnabel, Bürgermeister des tirolerischen Kufstein, betont, der Schnee, der in den Inn geschüttet werde, sei sauber.

Nicht nur Kufstein, auch andere Gemeinden aufwärts des Inn, wie Wörgl oder Hall in Tirol, haben den Winter über jede Menge Schnee im Inn entsorgt.

Schnee in Kiefersfelden darf abtauen

Die Kiefersfeldener dagegen tun das nicht. Sie haben einen Parkplatz der Gemeinde gesperrt, dort türmt sich der Schnee auch jetzt noch meterhoch – und bleibt zum Abtauen liegen.

Für Stefan Sporer vom Fischereiverein EW Sachs Kiefersfelden ist der auf dem Inn schwimmende, sichtbare Müll noch das kleinere Problem. Der könne entsorgt werden, das koste halt Geld. Das Hauptproblem sieht er in Mikroplastik, zum Beispiel vom Abrieb der Autoreifen. Diese winzigen Teilchen lösen sich aus dem Schnee und sinken auf den Grund des Inns. Von dort kämen sie, so Stefan Sporer, über die Fische in die Nahrungskette und somit auch beim Menschen auf den Teller.

Schnee sollte nicht in Gewässer gekippt werden

In Deutschland gibt es laut Wasserwirtschaftsamt Rosenheim kein Gesetz, das das Einbringen von Schnee in Gewässer explizit verbietet. Die Bauämter und Gemeinden sprechen aber eine dringende Empfehlung dagegen aus. Das funktioniere wunderbar, sagt Hadumar Roch vom Rosenheimer Wasserwirtschaftsamt im Gespräch mit dem BR. Die übliche Erfahrung sei: Wo es vermieden werden kann, werde es vermieden.