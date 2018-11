Empörte Reaktionen auf Abschiebung von Afghanen aus Aitrang

Aman Mohammadi war gestern Nacht von Leipzig aus nach Afghanistan abgeschoben worden. Heute Vormittag hat er sich bei seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Elektrobetrieb Staudacher in Aitrang, gemeldet.

Demnach ist Mohammadi derzeit allein in der afghanischen Hauptstadt unterwegs und hat lediglich 50 Euro in der Tasche. Alle Versuche, seine Familie in seinem Heimatort zu erreichen, seien bislang erfolglos gewesen, weil die Familie inzwischen ihr Haus verlassen musste.

Vorbildlicher Mitarbeiter

Der schwäbische Handwerkskammer-Präsident Rauch ist empört über diese Praxis. Im Betrieb der Familie Staudacher in Aitrang im Ostallgäu hatte Mohammadi bis zuletzt als Elektro-Helfer gearbeitet. Der Afghane, sei ein vorbildlicher Mitarbeiter gewesen, sagte sein Arbeitgeber dem BR.

"Es kann nicht sein, dass wir in soziale Arbeit investieren, in Integration, und dann holt man uns diese Menschen aus der Arbeit weg und schiebt sie ab", so der HWK-Präsident im Interview mit dem BR in Kempten. Rauch fordert eine klare Linie von der Politik und Rechtssicherheit für die Betriebe: "Wenn wir heute Menschen haben, die einen gesicherten Arbeitsplatz haben, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die in Betrieben ein wenig unser Fachkräfteproblem lindern können, dann können wir nicht diese Menschen abschieben oder zurück in ihr Heimatland schicken."