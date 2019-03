vor etwa einer Stunde

Empfang für Überflieger - Eisenbichler und Ferstl in Siegsdorf

Großer Empfang heute für große Sportler: In Siegsdorf werden am Abend der Super-G-Sieger der Streif, Josef Ferstl jr., geehrt und Markus Eisenbichler, der dreifache Skisprungweltmeister der WM in Seefeld. Bei den Bürgern ist die Vorfreude groß.