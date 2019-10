Empfang für Ironman-Weltmeisterin Anne Haug in Bayreuth

Anne Haug hatte am vergangenen Wochenende den legendären Ironman auf Hawaii gewonnen und sich den Weltmeistertitel gesichert. Dafür wird die gebürtige Bayreutherin in ihrer Heimatstadt geehrt. Am Donnerstag (17. 10.19) empfängt Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (BG) die Ausnahmesportlerin, die sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen wird.

Erste deutsche Ironman-Weltmeisterin

Auf Hawaii brauchte Anne Haug für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und den abschließenden 42 Kilometer langen Marathon insgesamt 8 Stunden 40 Minuten und 10 Sekunden. Sie ist die erste deutsche Frau, die das wohl härteste Triathlon-Rennen der Welt auf Hawaii gewinnen konnte – und das bei ihrer erst vierten Teilnahme an einem Langdistanz-Triathlon.

Perfektes Rennen

Den Grundstein für ihren Erfolg legte Anne Haug im Wasser. Das Schwimmen, früher häufig der Schwachpunkt ihrer Rennen, erledigte sie diesmal perfekt. Nach nur 54 Minuten stieg sie aufs Rad. Hier lieferte sie eine grundsolide Leistung, um beim abschließenden Marathon über sich hinaus zu wachsen. Nach siebeneinhalb Stunden Wettkampf überholte Anne Haug die bis dahin führende Britin Lucy Charles-Barclay und gewann als erste deutsche Frau den Weltmeistertitel.

Beachtliche Triathlon-Karriere

Zuvor hatte Haug auf kürzeren Triathlon-Distanzen schon beachtliche Erfolge erzielt: unter anderem war sie Deutsche Meisterin, Vize-Weltmeisterin und zweifache Olympia-Teilnehmerin. Bei ihrem Debüt bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii im vergangenen Jahr zeigte sie mit einem überraschenden dritten Platz bereits ihr Potenzial.