Emotionaler Prozessauftakt um "Klimakleber" in Regensburg

Gegen sieben Klimaaktivisten der Gruppierung "Die letzte Generation", die sich im vergangenen Sommer auf einer Straße im Regensburger Norden teils festgeklebt hatten, ist am Donnerstag am Regensburger Amtsgericht der Prozess eröffnet worden. Vier von ihnen verteidigten sich zum Auftakt selbst, die anderen drei wurden von Anwälten unterstützt.

Aktivisten entschuldigen sich für Unannehmlichkeiten

Die Angeklagten im Alter zwischen 20 und 60 Jahren nahmen gleich zu Beginn des Prozesstages die Möglichkeit wahr, sich vor Gericht zu äußern. In teils sehr emotionalen Aussagen nahmen sie zu der Aktion im Sommer 2022 Stellung. Die Aussagen nutzten sie auch dazu, das Verhalten der Bundesregierung und die Auswirkungen der Klimakatastrophe zu thematisieren.

Eine 34-jährige Angeklagte entschuldigte sich unter anderem für die Unannehmlichkeiten, die sie an dem Tag verursacht habe, jedoch nicht dafür, dass sie auf der Straße gesessen habe "für all unsere Zukunft", wie sie sagte.

Für viele der angeklagten Aktivisten ist es nicht das erste Mal vor Gericht. Für sie sei die Protestform ein friedlicher Widerstand. Sie würden dabei nicht in den fließenden Verkehr eingreifen. Außerdem seien nie alle Beteiligten festgeklebt, sodass Einsatzkräfte im Notfall durch die Blockade können.

Zeugen machten ihrem Ärger Luft

Am heutigen Verhandlungstag wurden Polizisten und Autofahrer als Zeugen gehört, die von den Geschehnissen vor Ort berichteten. Die Autofahrer machten ihrem Ärger Luft, da sie wegen der Aktion der Aktivisten im Stau standen und teilweise deshalb auch länger Arbeiten mussten.

Während der Zeugenbefragung nutzten die Angeklagten die Chance, den Zeugen Fragen zu stellen und grundsätzliche Diskussionen zu beginnen. Einige entschuldigten sich aber auch für die entstandenen Unannehmlichkeiten bei den Zeugen.

Aktivisten hoffen auf Freispruch

Haftstrafen, auch zur Bewährung, drohen den Angeklagten wegen ihrer Aktion wohl nicht. Das deutete die Vorsitzende Richterin schon zum Prozessauftakt an. Laut einem Sprecher der Gruppierung "Die Letzte Generation" wollen sie sich in ihrer Verteidigung auf einen rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) berufen. Damit wollen sie einen Freispruch erzielen, denn nach ihrer Ansicht stellt der Klimawandel eine nicht anders abwendbare Gefahr dar, womit die Aktion zu rechtfertigen sei.

Kilometerlanger Stau wegen Klebe-Aktion

Die Aktivisten müssen sich vor Gericht verantworten, da sich laut Anklage vier von ihnen im morgendlichen Berufsverkehr auf eine vielbefahrene Straße im Regensburger Norden in Fahrtrichtung der Autobahnauffahrt zur A93 gesetzt hatten, vier weitere Angeklagte Richtung stadteinwärts. Insgesamt fünf der Aktivisten hatten bei der Aktion ihre Hände am Asphalt festgeklebt, so die Anklage.

Erst nachdem die Feuerwehr die festklebenden Teilnehmer - teils unter ärztlicher Aufsicht - vom Asphalt gelöst hatte, konnte der Verkehr nach mehr als zwei Stunden wieder freigegeben werden. Weil eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern gezwungen war stehenzubleiben, müssen sich die Aktivisten wegen gemeinschaftlicher Nötigung in einem besonders schweren Fall verantworten, so die Staatsanwaltschaft.

Ein zweiter Verhandlungstag ist für den 25. April angesetzt.