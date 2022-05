Emotionaler Auftakt bei den Frankenfestspielen in Röttingen

Mittwochabend ist Auftakt der Frankenfestspiele auf Burg Brattenstein in Röttingen. Es werden 200 Kinder gemeinsam auf der Bühne stehen und Michael Jacksons "Heal the World" singen. Bei dem Konzert sollen Spenden für ukrainische Kinder gesammelt werden, die in Projekte der BR-Benefizaktion Sternstunden fließen – also Geld, das an Tafeln, Kinderheime und Kinderkrankenhäuser gespendet wird.

Vielfältiges Programm bis Ende August

Bis zum Ende der Frankenfestspiele Ende August wird außerdem das Musical "Zorro" aufgeführt, das musikalische Theaterstück "Ein Wirtshaus im Spessart" oder der Sherlock-Holmes-Klassiker "Baskerville", alles Eigenproduktionen des elfköpfigen Intendanz-und Kreativ-Teams. Zu Gast sind bei den Festspielen die "Berlin Comedian Harmonists" und "Django Asül". Im Rahmen des Programms für Kinder und Jugendliche ("Junges Theater") werden die Stücke "Am Samstag kam das Sams zurück" und "Peter Pan" aufgeführt. Außerdem werden Musicalworkshops angeboten.

Acht Gruppen gestalten Auftakt der Frankenfestspiele

Zum Auftakt am Mittwochabend treten bei dem gemeinsamen Lied unter anderem der Chor des Gymnasiums Weikersheim und der Grundschule Creglingen, die Bläserklasse aus Röttingen und die Band Lurid Sunset der Sing-und-Musikschule Würzburg auf. Insgesamt acht Gruppen werden den Abend gestalten. Der Eintritt ist frei. Intendantin Frederike Faust ist seit 2016 Organisatorin der Kinderfestspiele in Röttingen und freut sich schon auf den Auftritt der Kinder: "Das wird ein Highlight! Die Kinder stehen nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder auf der Bühne."