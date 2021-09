Emmi Zeulner: Die Stimmenkönigin der CSU

Emmi Zeulner hat es wieder getan. Die examinierte Kranken- und Gesundheitspflegerin aus Lichtenfels ist zum zweiten Mal in Folge die Stimmenkönigin der CSU. Zwar holte Zeulner bei der Bundestagswahl fast acht Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2017. Mit 47,8 Prozent hat sie aber dennoch so viele Erststimmen in Bayern gesammelt wie kein anderer Kandidat.

Alle Zahlen und Stimmen zur Bundestagswahl in Oberfranken im Ticker.

Selbst auf Bundesebene ist Zeulners Ergebnis eines unter den besten drei: Mehr Erststimmen haben nur zwei Kandidaten aus Niedersachsen auf sich vereinen können: Silvia Maria Breher von der CDU kam im Wahlkreis Cloppenburg - Vechta auf 49 Prozent, bundesweiter Stimmenkönig ist Johann Saathoff (SPD) mit 52,8 Prozent im Wahlkreis Aurich-Emden. Nahe daran an Emmi Zeulners Ergebnis ist Lars Klingbeil (SPD) mit 47,6 Prozent - ebenfalls in Niedersachsen.

Emmi Zeulner: Drittes Direktmandat mit 34 Jahren

Mit ihrem Ergebnis sicherte sich die 34-Jährige bereits zum dritten Mal hintereinander das Direktmandat im Wahlkreis Kulmbach. Künftig wolle Sie sich vor allem für eine Reform der Pflege einsetzen, so Zeulner bereits vor der Wahl im Gespräch mit dem BR.

Zeulner kritisiert Schäuble

Direkt nach Bekanntwerden ihres guten Wahlergebnisses hatte Zeulner den Bundestagspräsidenten der CDU, Wolfgang Schäuble, massiv kritisiert. Zeulner sagte: "Der Wähler hat uns ganz klar den Auftrag mitgegeben, dass die Hinterzimmerpolitik, die von der älteren Generation wie Wolfgang Schäuble und Politikern seiner Generation gemacht wurde, eine ganz klare Absage erteilt."