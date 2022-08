Emmi – Der Hindelanger Elektro-Rufbus im Praxistest

Es ist 8.30 Uhr am Morgen und wir haben "Emmi" an den südlichen Ortsrand von Bad Hindelang bestellt. Die Abkürzung "Emmi" steht für "emisionsfrei, miteinander und individuell". Die Order via Handy-App hat schon einmal recht einfach und unkompliziert geklappt. Für unsere erste Fahrt haben wir uns den Ortsteil Oberjoch als Ziel ausgesucht. Der Elektrobus ist ziemlich schnell da: Die Anfahrt hat keine drei Minuten gedauert.

Gästekarte gilt als Ticket für den Elektrobus

Mit der Gästekarte, die alle Übernachtungsgäste bei ihrem Aufenthalt in Bad Hindelang bekommen, können wir den Elektrobus kostenfrei nutzen. Ein kurzes Abscannen beim Einsteigen genügt, und die Fahrt beginnt. Dafür kostet das Parken von Privatfahrzeugen auf den Wanderparkplätzen wieder etwas. So will Bad Hindelang die Touristen zum Umdenken und zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bringen. Die Einheimischen können den Elektrobus mit der Bürgerkarte ohne weiteren Aufpreis bestellen.

Emmi-Fahrt statt Warten auf den Linienbus

Gleichzeitig mit uns hat noch jemand eine Fahrt nach Oberjoch gebucht. Der junge Mann ist spät dran und hätte über eine halbe Stunde lang auf den nächsten Bus warten müssen. Zusammen bringt uns Emmi-Fahrerin Sandra Stange nach Oberjoch. Über 100 Kurven geht es hoch auf 1.100 Meter. Nach einer guten Viertelstunde sind wir da, und der junge Mann schafft es noch einigermaßen pünktlich zu seiner Arbeit. Er ist begeistert und will Emmi jetzt öfter nutzen.

Anders als beim Taxi: Emmi holt mehrere Kunden

Ridepooling – also, dass mehrere Fahrgäste gebündelt werden und gemeinsam von A nach B fahren – ist eine der Vorgaben für Emmi und der Unterschied zum Taxi. Wir sind neugierig, wer das Emmi-Mobil nutzt und bleiben deshalb einfach sitzen. Der nächste Auftrag leuchtet schon auf Sandra Stanges Handy auf.

Elektrobus ersetzt Fahrten mit dem eigenen Auto

Es geht wieder hinunter ins Tal. Eine Urlauberfamilie aus Hessen möchte nach Hinterstein zum Wandern. Ein klassisches Ziel, sagt Fahrerin Sandra Stange. Ihr macht der Job Spaß: "Ich treffe immer verschiedene, nette Leute, mit denen ich mich unterhalten kann", erzählt sie. Hin und wieder gibt sie auch Tipps für Wanderungen oder Ausflüge.

Kurz darauf buchen Jan-Erik und sein Vater Karl-Heinz das Emmi-Mobil. Die beiden Männer wollen in die Ortsmitte, einkaufen und Sightseeing machen. Es ist nicht ihre erste Fahrt mit dem Elektrobus, erzählen die Urlauber uns. Weil es so gut klappt, lassen sie ihr Auto gerne am Hotel stehen.

Angebot von Tausenden Fahrgästen angenommen

Den Tourismusdirektor Max Hillmeier freut dieses Feedback, denn schließlich lässt sich Bad Hindelang diesen Service 300.000 Euro im Jahr kosten. Auch auch die reinen Zahlen zeigten, dass der Service gut angenommen werde, so Hillmeier. Mehr als 12.000 Fahrgäste haben Emmi seit dem Start im Dezember 2021 genutzt.

Momentan ist Emmi zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr buchbar, am frühen Abend ist also Schluss. Der Tourismusdirektor wünscht sich jedoch eine Ausweitung des Angebots. Ginge es nach Hillmeier, könnten Gäste beispielsweise mit Emmi auch zum Essen fahren und dort ein Glas Wein trinken, was problematisch ist, wenn man danach wieder ins Auto steigen muss. Ob sich das allerdings umsetzen lässt, ist noch nicht klar.

Fahrgäste verteilen Bestnoten für Emmi

Wir haben Emmi einen Vormittag lang getestet und finden, es hat erstaunlich gut geklappt. Das zeigt auch die Online-Bewertung der anderen Fahrgäste. Der Service bekommt im Netz 4,8 von 5 möglichen Punkten.