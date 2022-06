Emissionsfrei: Erstflug eines Elektrofliegers in Memmingerberg

Die "Elekta Trainer" der Landsberger Firma Elektra Solar wird dann in der Pilotenausbildung für das Elektroflugzeug bei Flugschulen weltweit eingesetzt. Die Vorteile des Ultraleichtflugzeuges seien der sehr niedrige Geräuschpegel von 55 Dezibel, was einem Fernsehapparat in Zimmerlautstärke entspricht.

Solarzellen auf den Tragflächen

Emissionsfrei fliegen können Pilot und Fluglehrer fast drei Stunden, denn auch auf den Tragflächen sind Solarzellen, die die Batterien im Flug mit Strom versorgen. Nur rund 30 Minuten dauert zuvor der Zusammenbau der Maschine, so die Firma und das von nur einer Person. Der Verkaufspreis liegt bei rund 200.000 Euro, aber die Betriebsstunde sei mit 60 Euro äußerst günstig, da die Maschine praktisch wartungsfrei sei.

E-Mobilität in der Luft

Der E-Flieger hat einen verstellbaren Propeller und ein einziehbares Fahrwerk. Zum Laden ist ein tragbares Ladegerät mit 12 kW dabei, wie bei den Standard Wallboxen für E-Autos.

