Emil, Leo und die Hühner: So geht Nutzung städtischer Flächen

Vor dem Haus von Emil (11) und Leo (9) Mosandl liegt ein Grünstreifen, der der Stadt Viechtach im Kreis Regen gehört, aber unbenutzt ist. Die beiden Schüler überlegen, wollen etwas Nützliches machen. Ihnen kommt die Idee, Hühner zu retten und auf dem städtischen Grünstreifen zu halten. Die Eier wollen sie Nachbarn spenden - denn Nachhaltigkeit ist den beiden Jungen wichtig.

"Wir kaufen nur Bio. Das ist dumm, wenn Hühner in Bodenhaltung gehalten werden in einer Halle, wo sie nie rauskommen. Dann haben wir sie extra von einem Geflügelhof geholt, weil er sie in Bodenhaltung gehalten hat. Dann haben sie sich gar nicht ausgekannt und hatten sogar Angst vor Schmetterlingen." Emil und Leo Mosandl

Brief brachte alles ins Rollen

Die drei Sussex-Hühner Jessica, Ilse und Jule leben jetzt ein schönes Leben bei Emil und Leo. Das OK hat der Bürgermeister Franz Wittman (CSU) gegeben, damit die Hühner auf dem städtischen Grünstreifen gackern dürfen. Emil und Leo haben dem Bürgermeister im Juli deswegen einen Brief geschrieben und Gründe aufgezählt, was für die Hühner spricht: