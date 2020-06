Emeritierter Passauer Bischof Schraml wird 85

Wilhelm Schraml, der emeritierte Bischof von Passau, wird 85 Jahre alt. Schraml wuchs in Erbendorf im Kreis Tirschenreuth auf und besuchte die Schule in Regensburg und Weiden. Er studierte in Regensburg, wo er auch später als Weihbischof tätig war. 2001 ernannte ihn Papst Johan­nes Paul II. zum Diö­ze­san­bi­schof von Pas­sau. Im Jahr 2002 übernahm er das Amt, das er elf Jahre ausübte.

Papst Benedikt XVI. lehnte Schramls Amtsverzicht zunächst ab

Wil­helm Schraml hat­te Papst Bene­dikt XVI. schon vor seinem 75. Geburts­ta­g sei­nen Rück­tritt ange­bo­ten. Doch Bene­dikt hat­te das Ange­bot zunächst abgelehnt. Erst 2012 nahm der Papst den Amts­ver­zicht von Wil­helm Schraml an. 2013 wurde er entpflichtet. Auf ihn folgte Stefan Oster. Schraml lebt heute in Altötting.