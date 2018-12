Embryonen-Spende: Gericht muss Gesetzeslücke schließen

Den Ärzten des Dillinger Netzwerks Embryonenspende wird vorgeworfen, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, weil sie Eizellen vermittelt haben. Laut einem Urteil des Dillinger Amtsgerichts war das illegal, was die Ärzte aber nicht wissen konnten, weshalb sie freigesprochen wurden.

Ab wann ist eine Eizelle ein Embryo?

Hinter dem Prozess steht laut Verteidigung ein juristisches Problem: Die Gesetzgebung (z.B. Embryonenschutzgesetz) hängt zwischen Bund- und Länderebene fest. Weil die Spende von imprägnierten Eizellen potentiell strafbar sein könnte, werden nur bereits befruchtete Eizellen, also Embryonen, zwischen Spendern und Empfängern vermittelt. Laut der angeklagten Ärztin Eiden sei es sehr bedauernswert, dass die Warteliste der Empfängerpaare immer länger wird. An der Rechtsfrage hängen also auch viele persönliche Schicksale. „Hier unterscheiden sich der juristische und der medizinische Begriff“, erklärte Richter Christian Grimmeisen. Deshalb müsse vor Gericht erst einmal geklärt werden, was auf zellbiologischer Ebene passiert.

Schwierige Fragen rund um die Befruchtung von Eizellen

Im Kern geht es um die Frage, in welchem Stadium sich die aufgetauten, kultivierten Zellen befinden. Diese Frage ist laut der angeklagten Ärztin Angelika Eder seit der neuen Richtlinie der Bundesärztekammer geklärt: Als befruchtet gilt eine Eizelle, wenn sie zwei Vorkerne enthält. Auf zellbiologischer Ebene passiert dabei folgendes: Eizelle und Spermium enthalten jeweils einen Vorkern mit 23 Chromosomen. Sobald sich diese Chromosomen verbinden und eine Membran drum herum entsteht, gilt die Eizelle befruchtet. Dann werden die Zellen eingefroren, um sie dem Kinderwunschpaar einzusetzen.

Zu einer Schwangerschaft führt diese Befruchtung dann, wenn sich die Membran beim Auftauen wieder auflöst und die Zellteilung der kombinierten Chromosomen beginnt. Weil das nicht in allen Fällen passiert, werden mehr Zellen eingefroren, als letztlich eingesetzt werden. Auf Vorrat dürfen diese Zellen zwar nicht eingefroren werden, laut dem zugrundeliegenden Embryonenschutzgesetz.

Urteil könnte weitrechende Folge für Reproduktionsmedizin haben

Das Urteil der Augsburger Richter wird bundesweit mit Spannung erwartet. Falls das Dillinger Netzwerk heute Recht bekommen würde, wären die Auswirkungen für Reproduktionsmediziner in ganz Deutschland weitreichend: Denn wenn die imprägnierten Eizellen bereits vor dem Einfrieren als befruchtet gelten würden, dann würden viele Reproduktionsmediziner in Deutschland einen Verstoß gegen das Vorratsverbot von Embryonen begehen.