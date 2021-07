Jubel, Fahnen, Autokorso: Fans feiern Italiens EM-Titel

Am Nürnberger Plärrer feierten fast 2.000 Fußballfans stundenlang mit Fangesängen Italiens Sieg der Fußball-Europameisterschaft. Sie hatten sich zum Teil in Landesflaggen gehüllt, dazu hupten 200 Autos um die Wette. In Augsburg zogen 500 italienische Fans in einem Korso durch die Innenstadt. In München wurde die Leopoldstraße zu einer Feiermeile mit Autokorso und tausenden ausgelassenen Fans. Die Feiernden trugen größtenteils keine Corona-Masken.

In Köln, Stuttgart und Frankfurt am Main kamen ebenso wie in Berlin Fans der Squadra Azzura zum Feiern zusammen. In Frankfurt wurde insbesondere am Friedrich-Stoltze-Platz und auf der Berliner Straße der EM-Sieg der Italiener zelebriert, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Viele Fans - auch in kleineren Städten

In Kempten hatten sich nach dem Elfmeterschießen mehrere Italien-Fans am Residenzplatz versammelt. Etwa 200 italienische Fans sind in Bayreuth zusammengekommen. Auch in Weiden, Amberg, Schwandorf und Cham ließen es die Italien-Fans krachen.

Die Feierlichkeiten seien alle friedlich verlaufen, ließ die Polizei verkünden. Verwarnungen hätten etwa in Bayreuth keine ausgesprochen werden müssen. Die Polizei sei vorbereitet gewesen. "Die Italiener haben sich einfach gefreut", sagte ein Polizeisprecher in Regensburg.

Große Feiern in Italien

In der italienischen Hauptstadt Rom gab es für die Fans nach dem gewonnenen EM-Endspiel gegen England am Sonntagabend kein Halten mehr. Nach dem entscheidenden Elfmeter stürmten die Menschen auf die Piazza Navona im Zentrum der Altstadt, rissen sich die Trikots vom Leib und fielen sich in die Arme. Die Polizei ließ die Sirenen ihrer Autos aufheulen, Feuerwerkskörper knallten. Hunderte Fans sangen, tanzten und jubelten. Auch in anderen italienischen Städten feierten die Fans den Triumph ihrer Mannschaft.

Italien war durch ein 4:3 im Elfmeterschießen gegen England im Londoner Wembley-Stadion zum zweiten Mal Europameister geworden.