Eltmann soll neues Hallenbad bekommen

Die Auswirkungen sind groß, seit das Zeiler Hallenbad Ende Juli seine Becken sperrte. Schüler erhalten keinen Schwimmunterricht. Im östlichen Landkreis Haßberge fehlt ein Bad. Nun schlägt ein Würzburger Planungsbüro in einem Gutachten vor: Im nahe gelegenen Eltmann soll ein neues Hallenbad her – ein sogenanntes Kombi-Bad an Ort des aktuellen Freibads.

Gemeinden holen Schwimmbad-Gutachten ein

Das Gutachten hat die sogenannte "Lebensregion plus" in Auftrag gegeben. Es sieht vor, das bestehende Freibad zu sanieren und dort ein Hallenbad anzuhängen. Wie Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann sagt, haben die zehn Kommunen vereinbart, zeitnah ein Planungskonzept mit Kostenschätzung für ein Kombi-Bad am Freibad Eltmann in Auftrag zu geben. Nach der Schließung des Zeiler Hallenbades würden momentan mangels Schwimmbad von 2.198 Schülern 917 keinen Schwimmunterricht erhalten. Zur "Lebensregion plus" gehören die zehn Kommunen Breitbrunn, Ebelsbach, Eltmann, Kirchlauter, Knetzgau, Oberaurach, Rauhenebrach, Sand am Main, Stettfeld und Zeil am Main.

Zeil konnte sich Sanierung nicht leisten

Das Schwimmbad in Zeil war 1974 eröffnet worden. Im Sommer musste es dann nach 45 Jahren schließen. Eine Sanierung konnte sich die Stadt nicht leisten. Sie hätte mehrere Millionen Euro gekostet. Bürger in Zeil versuchten die Schließung unter anderem mit einer Online-Petition zu verhindern. Das Hallenbad in Zeil ist nicht das einzige, das vor Problemen steht. Eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion an die Staatsregierung ergab 2018, dass rund die Hälfte der unterfränkischen Bäder sanierungsbedürftig ist.