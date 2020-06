Elternverband: Rückkehr zum Schulbetrieb ist vernünftig

Seit letztem Montag gehen in Bayern wieder alle Schüler zur Schule, doch von kompletter Normalität kann weiter nicht die Rede sein: Unterricht in Klassen mit 15 Schülern, um die Abstandsregeln einzuhalten und eine reduzierte Anzahl an Schulstunden, damit der Schichtbetrieb mit den verkleinerten Klassen funktioniert. Zum Start ins neue Schuljahr nach den Sommerferien soll das nach Ankündigung der Kultusminister der Länder aber wieder anders aussehen.

Bayerischer Elternverband: "Wir finden das sehr vernünftig"

Bei den Eltern stößt diese Nachricht nach den Monaten mit Homeschooling auf Erleichterung. Der Bayerische Elternverband begrüßte die Rückkehr zum regulären Schulbetrieb nach den Sommerferien. Der Verbandsvorsitzende Martin Löwe sagte im Interview mit dem BR: " Wir finden das sehr vernünftig- mit der Einschränkung- wenn das Infektionsgeschehen das zulässt." In den letzten Wochen hätten ihn viele Elternproteste erreicht. Es sei für sie nicht nachvollziehbar, weshalb Biergärten und Fitnesscenter öffnen, die Kinder aber nicht in die Schule dürfen. Da sei ein großer Leidensdruck auf Seiten der Eltern, so Löwe.

Elternverband will weiter auf Abstandsregeln setzen

Der Vorsitzende des Elternverbandes findet allerdings den kompletten Verzicht auf Abstandsregeln bedenklich. Diese hätten ihre Berechtigung und seien vernünftig. "Man sollte sie nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen, aber wir sehen schon, dass es notwenig wäre, da ein Augenmerk drauf zu legen." sagt Löwe. Er schlägt vor, zum Infektionsschutz die Klassen auzudünnen und weiterhin auf Homeschooling zu setzen." Es gebe eine ganze Menge Eltern, die rückgemeldet hätten, dass sie mit der Fernbeschulung gut klar kommen, dass das sogar ihren Kindern sehr entgegenkommt, weil die Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen. Laut Löwe könnte ein Teil der Schülerinnen und Schüler, die gerne zuhause beschult werden möchten, weiterhin zuhause beschult werden.

Kritik vom Deutschen Lehrerverband

Deutlich kritischer sieht der Deutsche Lehrerverband den Beschluss der Kultusminister. Als Lehrerverband teile man zwar den Wunsch der Eltern, dass bald ein normaler Schulbetrieb herrsche, aber dazu brauche es ein neues Hygienekonzept. Gegenüber dem BR forderte der Präsident des Verbandes, Heinz Peter Meidinger, außerdem eine Leistungsstanderhebung im Herbst.