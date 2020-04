Eltern fordern Verbesserungen beim Fernunterricht

Ein Großteil der Eltern, die bei der Umfrage des Elternverbandes mitgemacht haben, haben der Organisation zufolge in den vergangenen Wochen viele gute Erfahrungen mit dem Fernunterricht gemacht. Allerdings: Für 15 bis 20 Prozent der Eltern ist die Situation äußerst anstrengend bis überfordernd. Besonders wenn mehrere Kinder daheim betreut werden müssen und dann noch eigenes Homeoffice dazu komme. Dann, das zeigen die Ergebnisse der Umfrage, können die Eltern nicht mehr Kindern, Schule und Beruf gerecht werden.

Probleme in bildungsfernen Familien befürchtet

Ein Defizit der Umfrage ist, dass fast keine Eltern mit Kindern an der Mittelschule teilgenommen haben. Der Elternverband geht daher von einer beachtlichen Dunkelziffer an Problemen bei bildungsfernen, sozial schwachen und nicht erreichbaren Familien aus. Außerdem heißt es in dem Brief, dass es in den Familien wegen des Heimunterrichts zu Streit und Stress komme. Eltern würden für die Kinder zu ständig unzufriedenen "Antreibern" in Sachen Schule.

Mehr Kontakt mit Lehrern erwünscht

Daher hat der Elternverband zahlreiche Forderungen an Kultusminister Michael Piazolo formuliert. So müsse etwa regelmäßiger Unterricht per Videokonferenz stattfinden - am besten zur planmäßigen Unterrichtszeit. Nicht die Eltern, sondern die Lehrer sollten die Arbeiten der Schüler korrigieren und Rückmeldung geben. Außerdem solle die Kommunikation deutlich verbessert werden - Lehrer sollten für direkten Kontakt zur Verfügung stehen. Damit Kinder aus ohnehin benachteiligten Familien nicht zusätzlich Probleme bekommen, sollen keine Noten mehr erhoben werden.

Und: Keinem Kind soll wegen der Defizite durch die Fernbeschulung das Vorrücken verwehrt werden. Noten, so der Elternverband, dürfe es erst wieder im Regelunterricht geben und auch erst dann, wenn alle Kinder wieder auf Kurs seien.

Piazolo: Etwaige Defizite ausgleichen

Mit Blick auf das "Homeschooling" räumte Kultusminister Piazolo ein, sicherlich laufe das "nicht überall in gleichem Maße". Nun geht es darum, etwaige Defizite auszugleichen. "Das werden die Aufgaben dann auch sein, wenn die Schulen wieder öffnen", erklärte der Minister auf BR-Anfrage.

Wie es konkret weitergeht an den Schulen, wollte Piazolo noch nicht sagen. Er wolle den morgigen Gesprächen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten nicht vorgreifen. "Wichtig ist, dass da auch über eine Gesamtstrategie geredet wird, wo sich das Thema Schule einbinden lässt. Aber einzelne Forderungen im Vorfeld halte ich nicht für zielführend."