Elterninitiative fordert bayernweite PCR-Tests in Kitas

Die Elterninitiative aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt fordert flächendeckende PCR-Tests in bayerischen Kitas. Dort gebe es nämlich nicht die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu treffen. Deswegen plädieren die Eltern in einer Online-Petition und einem offenen Brief an die bayerische Staatsregierung für regelmäßige Testungen in den Kindertagesstätten. Darin heißt es, dass sich Bayern "gerne selbst als Musterschüler der Pandemiebekämpfung" darstelle und nun handeln müsse.

Testnachweispflicht ab dem 10. Januar

Denn ab dem 10. Januar besteht lediglich eine Testnachweispflicht, die die Eltern der Kita-Kinder erbringen müssen. Sie sollen ihre Kinder zuhause testen und dies beispielsweise durch eine Unterschrift versichern.

Dass dieser Plan aufgeht, daran hat die Baiersdorfer Elterninitiative allerdings erhebliche Zweifel. Sie befürchtet, dass im morgendlichen Alltagsstress Testungen lediglich halbherzig oder gar nicht durchgeführt werden.

Lolli-PCR-Tests an Kitas gefordert

Deswegen plädieren die Initiatoren für Lolli-PCR-Tests, wie sie bereits an Grundschulen angewendet werden. Sie seien genauer, außerdem würden die Kinder im Beisein der Erzieher getestet, sodass sichergestellt sei, dass die Tests auch wirklich durchgeführt werden.

Online-Petition für zentrale PCR-Testungen

Die Online-Petition mit dem Titel "PCR-Pool-Tests in bayerischen Kitas jetzt" hat bislang bereits mehr als 4.600 Unterstützer (Stand: 03.01.22, 14.24 Uhr) gefunden. Die Initiatoren fordern von der Staatsregierung die sofortige und zentrale Einführung der Tests, gerade auch in Hinblick auf die Omikron-Variante. Man könne die Verantwortung nicht auf Träger und Einrichtungen abwälzen, die gar nicht die Möglichkeiten und Kapazitäten hätten, mit Laboren in Verhandlungen zu treten.

Kita-Kinder ohne Corona-Impfschutz

Dabei sei die Gruppe der unter Fünfjährigen bislang die einzige, die derzeit nicht die Chance habe, sich durch eine Corona-Impfung vor dem hochansteckenden Virus zu schützen. Mit flächendeckenden Tests wolle die Initiative eine hohe Anzahl an Infizierten vermeiden.

Mit Material von dpa