Elterninitiative aus Baiersdorf fordert PCR-Tests in der Kita

Die Elterninitiative aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt fordert flächendeckende PCR-Tests in allen bayerischen Kitas. Dort gebe es nämlich nicht die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu treffen. Deswegen plädieren die Eltern in einer Online-Petition an die bayerische Staatsregierung für regelmäßige Testungen in den Kindertagesstätten.

Zuverlässigere Lolli-Pooltests statt Antigen-Tests

Die Lolli-Pooltests sollen dann unter Aufsicht vor Ort durchgeführt werden. Die PCR-Tests seien sehr viel zuverlässiger, so Florian Weber, einer der Mitinitiatoren. So eine Teststrategie ist in den bayerischen Kitas aber nicht vorgesehen. Für Florian Weber ist das nicht nachvollziehbar: "Wir beobachten einfach, dass es positive Fälle unter den Kindern gibt, die mit den Antigentests nicht aufgedeckt werden. Das heißt aus meiner Sicht: Die Sicherheit ist derzeit nicht gegeben."

Bislang kaum Reaktion von Seiten der Staatsregierung

Schon vor Wochen haben sie sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Söder (CSU) gewandt. Der Brief richtete sich auch an das Familien- und Gesundheitsministerium, erzählt Florian Weber. Eine offizielle Rückmeldung hätten sie aber bislang nicht erhalten. "Das Einzige was wir bekommen haben, sind Standardmails von den Bürgerbüros und das stimmt mich einfach sehr traurig und macht mich wütend." Das Thema sei extrem wichtig. Er hofft, dass ihre Sorge nun endlich auch in der Staatsregierung gehört wird. Dazu haben sie am Dienstag (25.01.22) im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Jugend und Familie im bayerischen Landtag ihre Forderung vorgetragen. Ergebnis offen.

Schnell-Test-Pflicht seit dem 10. Januar

Seit dem 10. Januar besteht in Bayern eine Testnachweispflicht, die die Eltern der Kita-Kinder erbringen müssen. Sie sollen ihre Kinder zuhause testen und dies beispielsweise durch eine Unterschrift oder auch nur mündlich versichern. Viele Eltern versuchen dem nachzukommen. Drei Mal in der Woche müssen sie ihre Kinder in der Früh, bevor es in die Kita geht, testen. Das habe aber zur Folge, dass sie früher aufstehen müssen und der morgendliche Stress in den Familien zunimmt, berichten Eltern in Baiersdorf. Viele wünschen sich eine Entlastung und mehr Sicherheit. Sie unterstützen die Elterninitiative. In Baiersdorf sprechen sich auch die Leitungen der Kindertagesstätten dafür aus und würden die Tests sogar durchführen.