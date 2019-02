vor 10 Minuten

Elternhaus von Peggy in Lichtenberg wird zwangsversteigert

Das Elternhaus von Peggy Knobloch am Marktplatz in Lichtenberg (Lkr. Hof) wird nun zwangsversteigert. Bis zu ihrem Verschwinden im Mai 2001 hatte das Mädchen zusammen mit ihrer Familie in dem blauen Haus zur Miete gelebt.