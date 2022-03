Elternhaus für ukrainische Familie in Rekordzeit renoviert

Edgar Dahinten aus Großbardorf (Lkr. Rhön-Grabfeld) hat zwei Häuser. Sein eigenes und sein leerstehendes Elternhaus. Binnen einer Woche hat er mit vielen Helfern das Elternhaus renoviert und neu eingerichtet. Für Frauen und Kinder aus der Ukraine.

Nur eine Stunde vor Ankunft der neunköpfigen Familie verrichten Helfer und Nachbarn die letzten Arbeiten. Sie montieren unter anderem unter einem Waschbecken ein neues Abflussrohr, sie hängen einen Spiegel auf und schrauben noch fix Garderobenhacken an die Wand. Dann ist alles fertig.

"Man muss immer helfen“

Die Motivation von Hausbesitzer Edgar Dahinten, sein Eigentum zur Verfügung zu stellen, ist für ihn selbstverständlich. "Das sind für mich arme Leute, die ihr Zuhause verloren haben. Ich habe eines zu bieten, und das war für mich ganz wichtig, sie aufzunehmen“, sagt der Hausbesitzer. Vor allem die Schicksale von Kindern auf der Flucht hätten ihn tief bewegt: "Die Kinder, wenn man das sieht, ich habe selbst vier Enkel und deshalb haben wir alles in Bewegung gesetzt, das Haus herzurichten."

Vorräte aufgefüllt

In der Küche belegen Sandra und Getrud Dahinten eben noch für ihre Gäste Brötchen. Der Kühlschrank und die Vorratsschränke sind aufgefüllt. Dass er binnen einer Woche mit vielen helfenden Händen sein Elternhaus so herrichten konnte, das hätte Edgar Dahinten selbst nicht für möglich gehalten.

Glückliche Familie

Dann rollen zwei Kleinbusse auf den Hof. Lena, ihre beiden Töchter und ihre sechs Enkelkinder sind aus Odessa vor den Bomben und Raketen der anrückenden russischen Truppen geflohen. Edgar Dahinten begrüßt seine Gäste herzlich und lädt sie in sein Haus ein. Als der 58-jährige Hausherr den Kühlschrank öffnet, bekreuzigt sich Oma Lena, ihre Töchter und Enkelkinder reden aufgeregt durcheinander und bedanken sich überschwänglich.

Ukrainerinnen können ihr Glück kaum fassen

Eine Dolmetscherin übersetzt: "Sie sind so begeistert, sie haben keine Worte. Sie fragen, ob heißes Wasser da ist. So ein Luxus. Sie sind richtig, richtig überrascht." Ihre Männer seien in der Ukraine geblieben, um ihr Land zu verteidigen. Und Lena, ihre beiden Töchter und ihre sechs Enkelkinder können jetzt erst mal in Großbardorf bleiben. In Sicherheit.