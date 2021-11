Eltern von Kita-Kindern: Bayern fehlt Landeselternvertretung

Bayern – das Familienland. Damit wirbt der Freistaat im Internet. Aber wenn es um das Mitspracherecht von Eltern geht, tut sich Bayern schwer. So empfinden das zumindest kommunale Elternvertreterinnen und Elternvertreter von Kitakindern aus München, Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg. Sie haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Sie fordern eine gesetzlich verankerte, demokratisch gewählte Landeselternvertretung für Kinder in Kitas, Krippen und Horte.

In Bayern gehen 590.000 Kinder in Kitas, Krippen und Horte

Immer mehr Kinder gehen in Bayern in Kitas, Krippen und Horte. Laut Sozialministerium waren es vor zehn Jahren knapp 460.000, jetzt sind es über 590.000 Kinder. Entsprechend mehr Eltern fordern ein Mitspracherecht auf politischer Ebene. Sie wollen mitreden, beraten, eng zusammenarbeiten mit der Staatsregierung, die Belange der Eltern bündeln – für ihre Kinder.

Forderung nach besserer Vernetzung

Themen gibt es genug: Weiterentwicklung der Kitas, Qualität der frühkindlichen Bildung, Erzieherinnen-Mangel und ganz aktuell Corona. Chris Hollmann, Vorsitzender des Elternbeirates der städtischen Kindergärten in München, setzt sich seit zwei Jahren für eine Landeselternvertretung in Bayern ein. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine starke Elternvertretung bei kitapolitischen Themen sei, sagt der zweifache Familienvater. "Bayern braucht endlich eine starke Stimme der Eltern, ein Sprachrohr, einen guten Draht zur Staatsregierung. Wir müssen uns besser vernetzen."

"Eltern sollten nicht als Gegner gesehen werden"

Es wird Zeit für Bayern, sagt Kirsten Dahlgren vom Elternbeirat der städtischen Kinderkrippen in München. Die 46-Jährige ist enttäuscht und frustriert, dass es so schwierig ist. Auch wenn es schon einige Initiativen auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen gebe, fehle einfach eine zentrale Elternstimme. In den anderen Bundesländern funktioniere es doch auch. "Die Landesregierungen wertschätzen Elternarbeit. Und: Eltern sollten nicht als Gegner gesehen werden, sondern wir sind Partner", so die zweifache Mutter.

Bayerns Gesetz sieht keine Landeselternvertretung vor

Es gibt dabei ein juristisches Problem: das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) sieht keine landesweite demokratisch legitimierte Mitbestimmung von Eltern vor und das zuständige Familienministerium lehnt eine gewählte Elternvertretung auf Landesebene bisher ab. Das sei nicht notwendig. Bayern sei zu groß und die Elterninteressen zu komplex, heißt es. Außerdem beteilige der Freistaat die Eltern sehr wohl, sagt Familienministerin Carolina Trautner. Das sei auch wichtig. "Es gibt in jeder Kita einen gewählten Elternbeirat und auch wir im Ministerium sind ständig in Kontakt mit den Eltern über viele verschiedene Kanäle."

Familienministerium: Kita-App statt Elternvertretung auf Landesebene

Für eine bessere Elternbeteiligung setzt Familienministerin Carolina Trautner mehr auf die für 2022 geplante Kita-App. Mit dieser digitalen Basis sollen sich Eltern niedrigschwellig informieren, vernetzen und beteiligen können.

Im BR-Interview signalisierte die Ministerin aber Offenheit für das Thema Landeselternvertretung. "Wir nehmen das Interesse ernst. Ich verschließe mich dem nicht." Neben der Kita-App könne es eine zusätzliche Option sein, so Trautner. Aber es gebe dabei noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel wie sich das Gremium zusammensetzt und wie das finanziert werden soll. Zunächst sei aber die Kita-App ihr wichtigstes Anliegen.

FDP will Mitbestimmung für Eltern: "Bayern muss progressiver werden"

Die Opposition im bayerischen Landtag setzt sich dagegen für eine schnellst mögliche Einführung einer gewählten Kita-Elternvertretung auf Landesebene ein. Für die sozialpolitische Sprecherin der FDP Julika Sandt ist es völlig unverständlich, dass es so etwas immer noch nicht in Bayern gibt. "Ich weiß nicht, welche Ängste man vor Mitsprache hat. Da hängt Bayern völlig hinterher." Julika Sandt wolle weiter für ein Mitspracherecht von Kita-Eltern kämpfen und habe nach eigener Aussage auch die SPD- und Grünen-Fraktionen im Landtag bereits dafür gewonnen. "Bayern muss sich da öffnen, ein bisschen progressiver sein und die Eltern mitreden lassen."

Bayerns Eltern bekommen Unterstützung aus anderen Bundesländern

Wie es gehen kann, zeigt zum Beispiel Schleswig-Holstein. Dort ist die Mitbestimmung von Kita-Eltern seit 30 Jahren gesetzlich verankert. Axel Briege ist hier Landeselternvertreter. Er vertrete die Belange von 25.000 Eltern, sagt Briege, der auch in der Bundeselternvertretung aktiv ist. Man müsse aber mit dem Amt verantwortungsvoll umgehen. "Als Partner auf Augenhöhe mit der Landesregierung arbeiten sie.", so Briege. Er wundere sich, dass es in Bayern so schwer ist, ein Elterngremium durchzusetzen. "Bayern ist in so vielen Sachen, nicht zuletzt Fußball, ganz, ganz weit vorne ist. Und ausgerechnet beim Thema Elternvertretung meilenweit hinter allen hinterherhumpelt."

Vater Chris Hollmann und das Netzwerk kommunaler Elternvertreter bleiben dran und wollen nun noch einmal mit Familienministerin Carolina Trautner reden. "Wir geben die Hoffnung nicht auf und wir werden so lange kämpfen, bis es in Bayern eine Landeselternvertretung gibt. Das kann ich versprechen."