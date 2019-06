Eltern von Fußballerin Däbritz fiebern in Ebermannsdorf mit

Nach dem Sieg gegen Spanien und einem Tor der von Sara Däbritz bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist die Stimmung bei den Eltern in Ebermannsdorf (Lkr. Amberg-Sulzbach) in der Oberpfalz gut. Die Eltern fiebern zu Hause allein auf dem Sofa mit. "Schön für uns", sagt Mutter Aurelia Däbritz, als "stille Genießer".

Eltern von Däbritz vor Ort in Frankreich

Ab dem 27. Juni (Viertelfinale) allerdings sind die Eltern vor Ort bei der WM in Frankreich mit dabei. Die Mutter hält guten Kontakt zur 24-jährigen Tochter bei der WM und ist sich sicher, der Ausfall von Dzsenifer Marozsán wegen eines Zehenbruchs spiele eine Rolle im Team. "Sie ist die beste Spielerin in Deutschland, wenn nicht in Europa, sie fehlt schon", sagt Aurelia Däbritz.

Werbung für Frauenfußball

Der Wechsel von Sara Däbritz im Sommer von München nach Paris spiele derzeit noch keine so große Rolle. Momentan sei nur die WM im Kopf, so die Mutter. Dass die Oberpfälzerin allerdings mit dem Titel nach Hause kommt "wird sehr sehr schwer", schätzt die Mutter. Es gebe fünf oder sechs gute Mannschaften. Aber "wenn sie alle Spiele mit 1:0 gewinnen, sind sie Weltmeister", lacht Aurelia Däbritz. Wichtig ist ihr, dass Frauenfußball geschaut wird. "Ich mache Werbung dafür, damit die Frauen vorwärts kommen".

Die DFB-Frauen treten am Montag gegen Südafrika an - mit einem Sieg könnten sie den Gruppensieg perfekt machen.