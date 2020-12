Eltern und Schulleiter verärgert über Kultusministerium

Erst sollte es keinen Distanzunterricht geben, stattdessen Distanzlernen, kündigte das Bayerische Kultusministerium an. Nun erklärte ein Sprecher, dass es doch wieder Distanzunterricht für bestimmte Schulklassen geben soll. Schulleiter, Lehrer, Schüler und Eltern müssen nun mit den neuen Regelungen zurechtkommen.

Vorwurf: Ministerium hat Kontakt zur Basis verloren

Die Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV) bewertet das entstandene Wirrwarr um die geltenden Unterrichtsformen als symptomatisch für das Bayerische Kultusministerium im Umgang mit der Krise. "Wir haben keine Corona-Krise sondern eine Kommunikationskrise", bewertet Evelyn Mahler, LEV-Vorstandsmitglied aus Nürnberg, die aktuelle Situation. Laut Mahler entstünde der Eindruck, dass im Kultusministerium Juristen und Verwaltungsleute Entscheidungen träfen. Der Kontakt zur Basis fehle, nicht nur dem Kultusminister Piazolo.

Eltern bekämen bis in die Nacht hinein neue Informationen und Abläufe für den Schulalltag ihrer Kinder per Mail zugesandt – über 20 seien es alleine in den vergangenen Wochen gewesen. Es sei ein Desaster, dass seit dem ersten Lockdown und den damit gemachten Erfahrungen keinerlei Besserung aus dem Kultusministerium in Sicht seien, so das LEV-Vorstandsmitglied.

Konkreter Plan für Zeit nach dem 10. Januar gefordert

Es fehle an Konzepten, weitsichtiger Planung und Ideen, flexibel auf die Infektionslage mit und an den Schulen zu agieren. In welcher Form die Schülerinnen und Schüler die letzten drei Schultage vor den Weihnachtsferien unterrichtet würden, "mache das Kraut auch nicht mehr fett", meint Mahler. Sie erwarte nun einen konkreten Plan, mit einer klaren Kommunikation auch an die Eltern, wie die Zeit nach dem 10. Januar für die Schüler aussehen soll. Verlässlichkeit und Praktikabilität stehe jetzt an erster Stelle. Eltern müssten in den Prozess mit eingebunden werden und nicht erst dann Gehör finden, wenn sich diese an die Presse wendeten, sagt die Eltern-Vertreterin.

Verwirrung wegen "Distanzlernen"-Begriff

Die Ankündigungen über den schulischen Umgang mit dem Lockdown ab dem morgigen Mittwoch hätten die mittelfränkischen Gymnasien vor eine "große Herausforderung" gestellt, erklärt Norbert Schell, mittelfränkischer Bezirksvorsitzender der Bayerischen Direktorenvereinigung für Gymnasien im BR-Gespräch. Bei dem Schulleiter des Gymnasiums Herzogenaurach gingen viele Anrufe und Mails von Kollegen ein, die fragten, wie nun weiter zu verfahren sei.

Viele Gymnasien hätten sich laut Schnell auf den Distanzunterricht vorbereitet. Als es dann aber hieß, dass der Distanzunterricht doch nicht stattfinde, dafür aber ein Distanzlernen, hätten viele Schulleiter mit der "neu eingeführten Vokabel nichts anfangen können", meint Schell. Heute Mittag legte das Kultusministerium nach und erklärte den Unterschied zwischen den Unterrichtsformen und für welche Jahrgangsstufen diese angeboten werden sollen.

"Schulen müssen derzeit viel abfedern"

Allgemeingültige Aussagen wie etwa "schriftliche Leistungsnachweise finden nicht statt" ließen den Schulen keinen Raum für selbständige Entscheidungen. Diese seien aber notwendig, weil Schulen im ländlichen Bereich vor anderen Fragen stehen würden als Schulen in der Stadt. Das beträfe nicht nur die digitale Ausstattung, sondern auch den Rückhalt in den Familien.

Auf diese käme nun zu der Sorge um den Arbeitsplatz und das Familieneinkommen auch noch die Unterstützung und Motivation ihrer Kinder, in der Schule am Ball zu bleiben. Das könnten nicht alle leisten, da muss Schule derzeit viel abfedern, erklärt der Herzogenauracher Schulleiter.

Lehrer enttäuscht über neue Regelungen

"Wir Lehrer waren bereit für den Distanzunterricht für alle Klassen, das wurde jetzt mit der Umwandlung in das Distanzlernen für die unteren Jahrgangsstufen verspielt", sagt Stefan Regenfuß. Der Deutsch-Lehrer ist enttäuscht über die neuen Regelungen.

"Vor allem die fünften und sechsten Jahrgangsstufen hätten so gut motiviert werden können, gemeinsam neuen Lernstoff zu erarbeiten und sich an dieses Unterrichtsmodell zu gewöhnen", sagt der Gymnasiallehrer. Distanzlernen, also das selbstständige Wiederholen bereits erarbeiteten Lernstoffs nach Vorgabe der Lehrer, sei weit weniger verbindlich, als der Distanzunterricht, bei dem die Schüler zur Teilnahme verpflichtet seien, meint Regenfuß.

Lehrer bieten Stoff-Austausch als "Zusatzservice"

Trotz des Mehraufwands sei das Kollegium des Gymnasiums Herzogenaurach nun bestens präpariert und bietet beide Unterrichtsformen ab morgen an. Als "Zusatzservice" hätten alle 1.200 Schüler die Möglichkeit, sich am kommenden Montag und Dienstag mit ihren Lehrern auszutauschen, und Fragen etwa zum wiederholten Stoff zu stellen. "Unsere Lehrer leisten Außerordentliches", so Gymnasialdirektor Schell, "vor allem aber tun wir, was gut für unsere Schüler ist."

Schüler in Sorge um Abschlussjahrgänge

Im Distanzunterricht sind in Bayern die Abschlussklassen, das sind an den Gymnasien die Jahrgangsstufen Q11 und Q12. Für die Schüler heißt es jetzt wieder zu Hause lernen: vor dem Computer und in Videoschalten mit dem Lehrer. Die Herzogenaurracher Q11-Schülerin Anabel Wächter geht nur schweren Herzens wieder auf Distanz zu ihren Mitschülern und Lehrern. "Wir kennen den Distanzunterricht und den Hybridunterricht ja schon aus dem Frühjahr, erklärt die angehende Abiturientin im Gespräch mit dem BR, "das ist aber nichts worauf wir uns jetzt freuen".

Langfristig sei dieses Modell nicht gut, nicht alle schafften es sich im Homeschooling zu disziplinieren. Das läge nicht nur an der technischen Ausstattung, sondern auch am Umfeld, so Anabel Wächter. Laut der Schülerin gäbe es Eltern, die nicht so hinter ihren Schülern stehen.

Angst vor Klausurenwelle

Schriftliche Leistungsnachweise sollen derzeit nicht erbracht werden, so die Ansage aus dem Bayerischen Kultusministerium. Das heißt Schulaufgaben und Klausuren sind abgesagt, Nachholtermine sind derzeit noch offen.

Anabel Wächter sieht das kritisch, sie hat Angst vor einer nicht zu bewältigenden Klausurenwelle: "Ich bin jetzt in der Q11, das heißt, das ist durchaus schon relevant, was ich so mache für das Abitur." Die schulischen Sorgen will die Jugendliche dennoch auf die Zeit nach Weihnachten vertagen, es sei ihr jetzt wichtiger, dass alle gesund durch diese Zeit kommen.