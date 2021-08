Eltern und Ehefrau bedroht - SEK nimmt Mann fest

Ein 39 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Sonntag in St. Johann im Kreis Kelheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war im Einsatz.

Mann bedroht Eltern und Ehefrau

Wie die Polizei mitteilte, soll der 39-Jährige seine Eltern und seine Ehefrau massiv bedroht haben. Er soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben. Weil es auch Erkenntnisse gab, dass der Mann gefährliche Gegenstände mit sich führte, rückten die Spezialisten an.

Die Eltern sowie die Ehefrau konnten sich in ihrem Haus in einem Raum in Sicherheit bringen. Das SEK konnte den 39-Jährigen im Haus widerstandslos festnehmen.

Polizei findet Messer und Drogenplantage

Nach einer Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten Messer und andere Gegenstände. In einem Gewächshaus wurde zudem eine Marihuana-Plantage entdeckt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, so ein Polizeisprecher.

Der Mann wurde nach dem Einsatz in die geschlossene Abteilung eines Bezirkskrankenhauses eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen führen jetzt die Polizeiinspektion Mainburg und die Kripo Landshut.