Eltern kritisieren Schließung von Florentini-Gymnasium

"Lasst alle Klassen noch ihr Abitur am Florentini machen!" Das fordern die Eltern, nachdem das Gemündener Gymnasium in Trägerschaft der Kreuzschwestern Bayern in dieser Woche bekannt gegeben hat, den gymnasialen Zweig zum Schuljahrsende 2024 zu schließen. Ab dann wird nur noch die Realschule in der Einrichtung weitergeführt. Eltern, gerade aus den fünften Klassen, sind darüber entsetzt und ihre Kinder nach Aussage einer Mutter 'am Boden zerstört'.

Kampf um den Erhalt des Gymnasiums

Inzwischen gibt es eine Petition der Eltern für den Erhalt des Gymnasiums. Die Schüler malen Plakate und sammeln für den Bischof, um die Finanzierung zu sichern. Das Bistum selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. "Wir Eltern sind einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden - genauso wie das schulische Personal", empört sich die Mutter eines Fünftklässers. Sie macht ausdrücklich dem Lehrerkollegium keinen Vorwurf. Sie lobt die Wertevermittlung der Schule. Ihr Sohn hätte sich ganz bewusst für die Florentinischule entschieden, weil man dort auf dem Klosterberg behütet sei, sich wohlfühle.

Wut und Enttäuschung bei den Eltern

Der Sohn, ein Fünftklässer, sei schon in der zweiten Woche in dem für ihn neuen Gymnasium angekommen. Und nun erfahre er: "Tschüss, jetzt kannst Du gehen". Was die Mutter ärgert: "Es wurden keine Gespräche seitens des Bistums oder des kaufmännischen Leiters der Schule mit uns geführt, um nach gemeinsamen Lösungen zu suchen!" Es sei den Eltern auch nicht erklärt worden, warum das Gymnasium nicht noch so lange weitergeführt wird, damit auch die 5. Klasse noch ihren Abschluss dort machen kann.

Wirtschaftliche Gründe

Die Kreuzschwestern führen wirtschaftliche Gründe für die Schließung des gymnasialen Zweigs der Schule an. Der kaufmännische Leiter des Klosters Marco Ruck spricht von einem fehlenden mittleren sechsstelligen Betrag. Mit der künftigen Konzentration nur noch auf die Realschule sieht er eine gute Chance, die Schule auch wirtschaftlich weiterzuführen. Das reale System sei weniger aufwändig zu finanzieren als ein gymnasiales System. Auch Schwester Petra Car, deren Orden der Sachaufwandsträger für das Gymnasium ist, sagte Bayern 1: "Aus wirtschaftlichen Gründen ist es nicht mehr machbar, das weiterzuführen." Vor allem der Geburtenrückgang im Landkreis sei so drastisch, dass die Schülerzahlen nicht mehr ausreichten. Allein für das Gymnasium fehlten 300.000 Euro jährlich. Und von der Diözese gebe es definitiv keine Zuschüsse mehr, so die Ordensschwester.