Eltern in Sorge: Streit um die Zukunft einer Grundschule

Staatsregierung will an Grundschulen festhalten

In den vergangenen zehn Jahren sind in Bayern 42 staatliche Grundschulen geschlossen worden. Rund 2.200 staatliche Grundschulen gibt es derzeit im Freistaat. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, nicht noch mehr Schulen zuzumachen. "Wo Eltern und Gemeinde am Standort hängen, bleibt die Grundschule bestehen", teilt das Bayerische Kultusministerium mit. Doch an der Schule in Dommelstadl hängen eben nur die Familien aus diesem Ortsteil, die Eltern aus Neukirchen haben andere Pläne.

Bürgermeister appelliert an die Vernunft

Zuletzt hatten Eltern dazu aufgerufen, möglichst zahlreich zur Gemeinderatssitzung zu erscheinen, bei der am Abend eine Entscheidung zur Zukunft der Grundschule Dommelstadl getroffen werden soll. Um unsichere Gemeinderäte umzustimmen. Bürgermeister Wolfgang Lindmeier (CSU) findet das unmöglich. "Mein Appell: Vernünftig zu bleiben. Es geht nicht um Leben und Tod. Es geht nur um einen Schulstandort." Lindmeier bittet die Eltern, heute Abend zuhause zu bleiben. Jede Entscheidung sei besser als weiter zu diskutieren, sagt er. Denn solange debattiert wird, sitzen die Kinder weiter in den sanierungsbedürftigen Schulen.