Eltern in Mittelfranken schreiben offenen Brief an Piazolo

Bettina Rütz ist Mutter von vier Kindern und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Nürnberg-Fürth der Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV). Die Hausfrau hat den Lockdown und die damit einhergehende wochenlange Schulschließung sehr ambivalent erlebt. Wenngleich es bei Familie Rütz zu Hause ganz gut funktionierte, die Kinder zum Teil sogar selbstständiger wurden, kennt Bettina Rütz auch viele Eltern, bei denen es eben nicht so rund lief - ganz im Gegenteil. Etwa 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler, erzählt die Nürnbergerin, hätten sich überhaupt nicht mehr mit schulischen Inhalten auseinandergesetzt. Deshalb hat sie mit anderen Eltern des Verbands einen offenen Brief an Kultusminister Michael Piazolo (FW) geschrieben.

LEV bittet um Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler

In dem Brief appelliert die LEV an das Bayerische Kultusministerium, im neuen Schuljahr individuelle Förderangebote für Schülerinnen und Schüler einzurichten. Nur so könnten im Lockdown entstandene Wissenslücken bei vielen Jugendlichen geschlossen werden. Der LEV ist zwar klar, dass dieses Ziel nur mit erheblichem personellem und finanziellem Aufwand erreicht werden kann. Allerdings sei dies auch alternativlos. Der Rektor des Dürer-Gymnasiums Reiner Geißdörfer kann die Sorge der Eltern verstehen. Denn auch er hat während des Corona-Lockdowns erfahren, dass einige seiner Schüler schlecht mit der neuen Situation und dem Lernen zu Hause zurechtkamen. Andere wiederum hätten überhaupt keine Probleme mit dem Home Schooling gehabt.

LEV fordert umfassende Digitalisierung der bayerischen Schulen

Spielt dabei vielleicht auch die digitale Ausstattung zu Hause eine Rolle? Entscheidet letzten Endes der Zugang zu Laptops, Computern und Smartphones über Erfolg oder Misserfolg in der Schule? Bettina Rütz glaubt, dass dem so ist. In vielen Gesprächen mit Eltern hat sie festgestellt, dass gerade die Kinder von sogenannten bildungsfernen Familien während der Schulschließung abgehängt worden sind. Deshalb fordert die LEV neben einem individuellen Förderunterricht im neuen Schuljahr auch die umfassende Digitalisierung der bayerischen Schulen. "Wir denken, da sind drei Bereiche wichtig: Erstens der Bereich der Hardware, zweitens der Bereich der Software, drittens der Bereich der Didaktik." Lehrkräfte wie Schüler müssten sobald als möglich mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden, die sie dann auch bedienen können. Der digitale Unterricht müsse in Zukunft zu einem selbstverständlichen Feature bayerischer Gymnasien werden, heißt es in dem Brief an Kultusminister Piazolo.

Nürnberger Schulleiter: Reiner Online-Unterricht überfordert die Kinder

Mehr Bildungsgerechtigkeit durch Digitalisierung? Alleine damit wird man es wohl nicht schaffen, meint der Nürnberg Schulleiter Reiner Geißdörfer, dem durchaus bewusst ist, dass sich viele Eltern im Fall einer zweiten Corona-Welle einen ausgeklügelten Online-Unterricht nach Stundenplan wünschen. "Wenn man sich das klar macht, was das für einen Sechst- oder Siebtklässler bedeutet: 1. Stunde Englisch, 2. Stunde Mathe, 3. Stunde Geografie, und so weiter. Und das dann eine Woche lang. Das wird ein Kind nicht schaffen", glaubt der Pädagoge. Fest steht aber, dass neue Unterrichtsformen gebraucht werden, in Zeiten von Corona mehr denn je. Das bedeutet eine große Herausforderung für Lehrer, Eltern und Schüler und nicht zuletzt auch für die Politik.