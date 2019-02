Eltern in Garage eingemauert – Mordprozess beginnt

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten gemeinsam geplant hatten, das Ehepaar zu töten. Die Ermittler werfen dem 26-Jährigen vor, erst seine Mutter und dann seinen Vater mit einem Zimmermannshammer erschlagen zu haben.

Vergiftungsversuch mit Muffins

Zusammen mit der 23-Jährigen soll der Mann die Tat geplant und die Leichen schließlich in einem Nebenraum der Garage eingemauert haben. Der Versuch, das Ehepaar vorher unter anderem mit vergifteten Muffins zu töten, sei gescheitert, so der Gerichtssprecher Friedrich Weitner: "Die Tat sollen die Beiden geplant haben. Ein Grund war wohl auch Geld. Man versuchte so an das Erbe zu kommen.“

Tatorte frisch gestrichen

Tage nach der Tat ließen sich die Angeklagten standesamtlich trauen. Schließlich meldete der Sohn seine Eltern bei der Polizei als vermisst. Auch die Tatorte, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, hatten die Beiden anschließend neu gestrichen, um Spuren verschwinden zu lassen, so die Ermittler. Das Gericht hat 21 Prozesstage angesetzt. Über 60 Zeugen und Sachverständige sollen gehört werden. Ein Urteil wird Ende April erwartet.