Eltern in Dillingen: Angst nach Warnmeldung

Zwei nicht deutsche Männer in einem schwarzen Auto sollen ein fünf Jahre altes Kind im Dillinger Stadtteil Hausen angesprochen haben – diese Meldung verbreitet sich derzeit via sozialer Medien in Dillingen. Inzwischen haben sich viele besorgte Eltern bei der Polizei gemeldet.

Dillinger Polizei klärt Fall auf

Die Polizei ist dem Inhalt des Posts nachgegangen: Demnach stellt sich die Sachlage nach der Befragung des Fünfjährigen laut Polizei "ganz anders" dar: Der Bub wurde von zwei Männern unverfänglich angesprochen, habe sie aber nicht verstanden und sei nach Hause gefahren.

Zuhause erzählte er das seiner Familie, worauf seine Schwester die Warnmeldung in den sozialen Medien postete, die sich dann "völlig unkontrolliert verbreitet" habe. Darin schrieb sie auch, das Kind sei verfolgt worden. Das stellte sich im Nachhinein als falsch heraus. Die Befragungen des Kindes durch Polizeibeamte erbrachten keine Hinweise auf eine vorliegende Gefährdung oder eine Straftat.

Das empfiehlt die Polizei besorgten Eltern

Die Polizei Dillingen rät bei verdächtigem Ansprechen von Kindern oder ähnlich gelagerten Vorfällen, dass Eltern und Vertrauenspersonen mit den Kindern ein offenes Gespräch suchen und nach dem genauen Verlauf fragen sollten. Hierbei sollten dem Kind keine Vorhaltungen gemacht, sondern aufmerksam zugehört und die Angaben des Kindes notiert werden, damit Details wie z.B. eine Beschreibung oder ein Kennzeichen nicht verloren gehen.

Polizei informieren – ohne Posts im Netz

Im Anschluss sollte man sofort die Polizei verständigen, damit diese die Mitteilung prüfen kann. Erst wenn sich die Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung oder Straftat verdichten, werden diese Informationen an die Öffentlichkeit weitergeleitet. Dies diene auch dem Schutz des Opfers.

Eine Mitteilung über soziale Medien sei gut gemeint, könne aber schnell ausufern und zu weiteren Verunsicherungen führen, erklärte die Polizei Dillingen.