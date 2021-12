Eltern fordern Pooltests für Kindergartenkinder

Jeden Morgen, wenn sie ihre Kinder in die Krippe oder in den Kindergarten bringen, beschleicht Elisabeth Jung und Stefanie Koller ein mulmiges Gefühl. Ungeschützt setzen sie ihre Kinder der Gefahr aus, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, sagen sie mit Blick auf die hohe Infektionsrate. Erwachsene und ältere Kinder können geimpft werden. Schulkinder werden zudem zweimal die Woche via PCR-Pool-Test auf eine mögliche Infektion getestet. Lediglich die Kindergarten-Kinder können von ihren Eltern zuhause getestet werden, müssen aber nicht.

Mütter wollen engmaschige PCR-Pool-Tests

Den beiden jungen Müttern ist das zu wenig. Sie fordern weitreichendere präventive Maßnahmen: zum Beispiel, dass auch die Kita-Kinder mit engmaschigen PCR-Pool-Tests in den Einrichtungen getestet werden. Infektionen könnten dadurch schneller festgestellt, die kleinen Kinder besser geschützt werden. Außerdem stehen Luftfilter für die Kindertagesstätten und niedrigschwellige Impfangebote auf der Forderungsliste der Initiatorinnen von „Stimme für Kinder in Kempten“.

Regelmäßiger Kontakt zu anderen Kindern wichtig

Die Kinder zuhause zu betreuen, ist für die beiden Mütter keine Option. Die Jüngsten hätten schon die ganze Zeit während der Pandemie Einschränkungen hinnehmen müssen. Jetzt sollen sie ein normales Leben führen können. Dazu gehöre der regelmäßige Kontakt zu anderen Kindern im Kindergarten. Außerdem müssten die Eltern ja auch arbeiten.

Es gibt Fördermittel vom Freistaat

Die geforderten PCR-Pool-Tests in den Einrichtungen wären möglich. Die Landkreise und kreisfreien Städte könnten sie freiwillig einführen. Der Freistaat Bayern stellt dafür sogar Fördermittel bereit. Aber es hapert an der Umsetzung. Die Stadt Kempten zum Beispiel bräuchte „übergeordnete planerische und logistische Unterstützung“, um die Tests für die etwa 3000 Kitakinder in der Stadt umsetzen zu können, heißt es auf BR-Anfrage aus dem Rathaus.

Laborkapazitäten fehlen

Hinzukomme, dass die PCR-Pool-Tests zweimal wöchentlich erfolgen müssten. Die Proben aus den Gruppen müssten frühmorgens genommen und anschließend EDV-technisch erfasst werden. Das binde Personal in den Kitas, das so nicht zur Verfügung stehe. Außerdem gäbe es zu wenige Laborkapazitäten, um die Tests anschließend auch schnell auswerten zu lassen.

Elisabeth Jung und Stefanie Koller beeindruckt das wenig: Für ihr Engagement bekämen sie inzwischen viel Rückwind von anderen Eltern. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben sie deshalb auch eine Online-Unterschriftenaktion gestartet. Außerdem hat auch Ministerpräsident Markus Söder am Abend nach den Bund-Länder-Gesprächen in der Pressekonferenz gesagt, dass seiner Meinung nach, eine Test-Verpflichtung für Kitas bislang fehlt und das Thema 'Kita' bisher generell viel zu wenig Beachtung fände.