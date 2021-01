Eltern aus Pfaffenhofen kämpfen mit Petition für Behinderte

Der vierjährige Korbinian Lechleuthner aus Pfaffenhofen ist schwerbehindert. Seine Eltern, ein Ärztepaar aus Pfaffenhofen, verabreichen ihm die dringend nötigen Medikamente per Magensonde, denn Tabletten schlucken kann der Bub nicht. Doch müssen sich seine Eltern immer wieder mit der Krankenkasse um diese teils lebenswichtigen Medikamente und andere Hilfsmittel streiten. Nun haben sie eine Petition gestartet.

Mit ihrem Gesuch wenden sich Korbinians Eltern an den Petitionsausschuss des Bundestags, aber auch an alle Krankenkassen und an den Medizinischen Dienst. Carmen und Thomas Lechleuthner wollen die "Blockade der Krankenkassen bei der Versorgung schwerstbehinderter Kinder und Erwachsener“ aufbrechen. Dieses Anliegen unterstützen mittlerweile 27.000 Menschen mit ihrer Unterschrift.

Tausende kämpfen um Bewilligung

Wie Korbinians Eltern kämpfen bundesweit Tausende von Schwerstbehinderten um die Bewilligung der für sie notwendigen Hilfsmittel. Bei den Lechleuthners stapeln sich über 8.000 Berichte von Betroffenen, deren Kassen - wie bei Korbinian – Hilfsmittel nicht bezahlen wollen. Eine blinde Frau schreibt zum Beispiel, dass ihr eine Lesehilfe nicht bewilligt worden ist. In Dutzenden von Fällen haben es Krankenkassen abgelehnt, Rollatoren und Gehlernhilfen, aber auch Beinprothesen und Rollstühle für behinderte Kinder zu bezahlen. Abgelehnt werden häufig auch ausreichend Stunden für den Pflegedienst.

Video veranschaulicht Handlungsbedarf

Mit dem Einverständnis der Betroffenen haben die Lechleuthners aus den Zuschriften und den beiliegenden Fotos ein Video gebaut, das die Notwendigkeit der einzelnen Hilfsmittel veranschaulicht. "Wir hätten aus den Einsendungen Dutzende von Videos bauen können“, verdeutlicht Thomas Lechleuthner die Zahl der Fälle.

Leistungen systematisch abgelehnt

Bei der Hilfsmittelversorgung und anderen Kostenübernahmen erleben viele Familien mit schwer kranken oder behinderten Kindern belastende Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen und dem Medizinischen Dienst, resümiert Carmen Lechleuthner die Erfahrungen.

"Mit absurden Argumenten werden Leistungen teils systematisch abgelehnt. Der MDK dient oft nur als Begründung der angestrebten Ablehnung“ Carmen Lechleuthner; Ärztin und Korbinians Mutter