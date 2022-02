ElringKlinger: Angestellte protestieren gegen Schließung

Die Mitarbeitenden des Autozulieferers ElringKlinger in Langenzenn im Landkreis Fürth haben vor einer Betriebsversammlung am Mittwoch gegen die Schließung der Produktion demonstriert. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilt, wollten die Beschäftigten mit einem Demonstrationszug vom Werksgelände bis zur Stadthalle zeigen, dass sie "im Kampf um ihre Arbeitsplätze solidarisch zusammenstehen".

ElringKlinger will Produktion in Langenzenn schließen

Das Unternehmen hatte angekündigt, die Produktion am Standort Langenzenn zu schließen, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung sollte "standortnah" erhalten bleiben.

IG Metall kämpft um Arbeitsplätze

Nach Angaben der Gewerkschaft war zuletzt aber Bewegung in die Verhandlungen zwischen IG Metall, Betriebsrat und Arbeitgeber gekommen, sinnvolle Alternativen zur Schließung zu finden. "Die Schließung der Produktion kann erst dann als Maßnahme in Betracht kommen, wenn alle anderen Versuche, tariflich abgesicherte und nachhaltige Arbeitsplätze zu erhalten oder neu zu schaffen, gescheitert sind", so der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Geschäftsstelle Westmittelfranken, Jan Körper. ElringKlinger beschäftigt in Langenzenn rund 200 Menschen.