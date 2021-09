Elmar Hayn aus Nürnberg rückt für Tessa Ganserer in den Landtag

Nachdem Tessa Ganserer nach Berlin in den Bundestag wechselt, rückt der 50-jährige Elmar Hayn für sie in den Bayerischen Landtag. Hayn ist Mitglied im Marktgemeinderat seines Geburtsortes Neuhaus an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land.

Den Grünen gehört der Katholik und Verdi-Gewerkschafter seit 1998 an. Im Kreisverband der Grünen in Nürnberg hat er seit Jahren das Amt des Schatzmeisters inne. Hayn hat vier Kinder und lebt nach eigenen Angaben in einer Patchwork-Familie in Nürnberg.

Hayns Themen: Wirtschaft, Finanzen und Energie

Seine politischen Kompetenzen sieht Elmar Hayn in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Energie, sagt er auf Anfrage von BR24. Bis zu Hayns tatsächlichem Einzug in den Bayerischen Landtag sind noch einige formale Schritte nötig. So muss seine Nürnberger Parteifreundin Ganserer ihr Landtagsmandat erst offiziell zurückgeben, bevor Hayn sich auf den Weg ins Maximilianeum machen kann.

Freude über Wahl von Tessa Ganserer

Über die Wahl der Transgender-Frau Tessa Ganserer in den Bundestag "freue ich mich sehr", sagt Hayn BR24. Er zeigt sich zuversichtlich, dass Ganserer zur Verabschiedung eines neuen Transsexuellengesetzes erfolgreich beitragen wird. Auch werde sie ihre fachlichen Kompetenzen in der Umwelt- und Verkehrspolitik in den Bundestag einbringen.

Ganserer wurde bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag über die Landesliste ins Parlament gewählt. Im Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis Nürnberg-Nord unterlag die Grüne dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Brehm von der CSU.